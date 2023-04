Aquí el momento exacto en que Álex ´El León´ Paredes se hizo campeón de Calle 7 ¿Qué se sabe de su asesinato?

Exactamente 10 años después de la victoria con la que Ecuador lo avasalló en elogios y aplausos, tras su victoria en el reality show ´Calle 7´ ahora, es despedido entre lágrimas y lamentos. Álex ´El León´ Paredes, fue asesinado este lunes 17 de abril dentro de un gimnasio de Milagro, ahí 4 sicarios le dieron la muerte con al menos 30 disparos.

El chico ex realiy conocido también por su alta dedicación y amor al cuidado físico, algo con lo que se ganaba la vida, participó por primera vez en el año 2013 en la segunda temporada del reality show ´Calle 7´, ahí, Álex sobresalió y logró superar las diferentes pruebas que ponían al límite su resistencia, hasta que en la batalla final, en el que fue el enfrentamiento con el que Ecuador lo recordará siempre, se coronó como campeón.

Haciendo memoria a uno de los escenarios más inspiradores y emotivos de el ´León Paredes´ traemos el momento exacto en que ´Álex´ tocó la campana y corrió entre lágrimas a celebrar su triunfo.

Un video que sin duda alguna trae mucha emotividad, por lo que significó la victoria no solo para Álex, sino para el Ecuador entero. Álex “El León” Paredes de 36 años, fue víctima de un crimen que quedó captado en video y se dio a las 17:00 del 17 de abril. No obstante, no era la primera vez que atentaban contra su vida.

En noviembre de 2022, sujetos lo intentaron asesinar a balazos tras lanzarle una piedra a su vehículo en Durán. Gracias a su condición física de deportista, Paredes, logró correr y resguardarse mientras los sicarios disparaban en varias ocasiones.

Las autoridades han denominado el crimen, como una “muerte selectiva” y han adelantado como parte de su investigación, el hallazgo de 30 casquillos balísticos en el lugar del asesinato.