¿No quería un ministerio? La respuesta de Cecilia Velasque por audio filtrado

La subcoordinadora de Pachakutik, Cecilia Velasque, se encuentra en el “ojo del huracán” después del audio filtrado por el portal La Posta acerca de la negociación de ministerios a cambio de un voto. La asambleísta expuso que se trataba de un aspecto figurativo y que no se venderán por nada.

“No estoy negociando con nadie. Estoy haciendo una evaluación figurativamente, no hay que dejar que nos arrebaten nuestros votos por una cosa tan sencilla. Tenemos la posibilidad de asumir ministerios, estamos a puertas del 2025″.

La subcoordinadora de Pachakutik Cecilia Velasque Twitter

“No nos dejemos corromper, no están en venta los 23 votos por ministerios ni nada”, acotó en una entrevista con el citado medio. Asimismo, se limitó a indicar que sí es voz y la reunión, efectivamente, se desarrolló en el quinto piso de la Asamblea Nacional.

Ante sus declaraciones, emitidas tres semanas antes, aproximadamente, la CONAIE solicitó su salida. “Existe (…) realizar las acciones inmediatas para separar de sus filas a la señora Velasque y a otros actores, entre ellos Ricardo Vanegas y Gissela Molina, que públicamente mantiene un dudoso vínculo para salvar a Guillermo Lasso del juicio político y su inminente destitución”, escribió la confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.

De igual manera, en una entrevista con El Universo, Velasque justificó que estaban haciendo una evaluación frente a toda la arremetida a la bancada que se hace en redes sociales de manera irresponsable. Acotó que todo fue en aspecto figurativo y con humor, una vez más.

¿Qué dice el audio?

“No tenemos un representante ahí. Ni uno en Participación Ciudadana, cero. En la justicia cero, en el legislativo con lo que tenemos hecho miércoles. En el Ejecutivo, es un ministro. Por qué. A ver, ni pregunten porque es Lasso o porque es Correa. ¿No podemos tener un ministro?”

“O sea, compas, no hay que pensar así. Cualquiera de ustedes puede intervenir. Eso es negociar. Cualquiera compañeros puede ser. Vean, si es por mí mañana, compañero, ministro de bienestar social, otra cosa que yo siempre digo también, a mí no me van a venir a ofrecer de ‘pasa cafés’ . A mí me dan un ministerio completo o nada. Bien o mal, pero va con algo bueno, no por hueso. ¿Sí o no compañeros?”

“Yo le dije clarito cuando vino a exponer el anterior Jiménez, estaba diciendo las veces que ‘Pachakutik queremos gobernar, pero salgan a una rueda de prensa’. Okey listo, ¿qué ministerio? Agricultura, Bienestar Social y Obras Públicas, nada más. Eso era cierto”, finaliza.