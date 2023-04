Mosquito Mosquera fue atropellado y denuncia mala práctica médica tras amputarle un dedo de su mano

Eduardo “Mosquito Mosquera” sufrió un accidente de tránsito, fue atropellado por un Ecovía en el norte de Quito y perdió su dedo meñique de la mano derecha. Todo ocurrió el pasado domingo 26 de marzo cuando se encontraba colaborando con una cicleada de gente no vidente rumbo al Bicentenario.

“Pero en la avenida 6 de Diciembre y Orellana fuimos atropellados por un Ecovía, luego de eso se llamó a la ambulancia y se demoró como 45 minutos a un hora, como estábamos dos heridos en la misma ambulancia, pidieron otra porque decían que no se puede llevar a dos. Luego, cuando llegamos al Pablo Arturo Suárez tuvimos que esperar una hora y media más, no me inyectaron para el dolor y luego me amputaron el dedo porque decían que ya no tenía salvación”, dijo el Mosquito en un video del abogado que llevará su caso.

Otro doctor mencionó que su meñique pudo haber sido reconstruido. “El doctor que me vio antes me dijo que sí me podían haber reconstruido el dedo, pero por no demorarse en la operación o tal ves no tenían los implementos, sino cortarme el dedo”.

Eduardo el Mosquito Mosquera fue atropellado por un Ecovia (79) y luego le amputaron el dedo en el hospital Pablo Arturo Suárez en Quito.

Su defensa aseguró que llegarán hasta las últimas consecuencias en contra del Municipio de Quito, el hospital y el estado ecuatoriano.