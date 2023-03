El papa Francisco sufre una bronquitis y se encuentra ingresado en el hospital

El papa Francisco, que se encuentra ingresado en el hospital Gemelli de Roma, sufre “una bronquitis” de origen infecciosa y está reaccionando bien a un tratamiento de antibióticos, por lo que “podría ser dado de alta en los próximos días”, informó hoy el Vaticano.

”Durante los controles clínicos programados se diagnosticó al Santo Padre una bronquitis de base infecciosa que requirió la administración de terapia antibiótica, que produjo los efectos esperados con una notable mejoría de su estado de salud”, se indica en un breve comunicado. Según la evolución prevista, Francisco, de 86 años “podría ser dado de alta en los próximos días”, añade en la nota el director de la sala de prensa vaticana, Matteo Bruni.

El portavoz precisó que el pontífice pasó la tarde “dedicándose al reposo, a la oración y a algunas tareas de trabajo”, lo que hace pensar en una pronta recuperación. Ya este mediodía, Bruni había señalado que el estado de salud de Francisco estaba “mejorando progresivamente” y que proseguía el tratamiento indicado, después de que ayer fuera ingresado por una infección respiratoria.

El Papa Francisco es tratado por una infección respiratoria en un hospital de Roma El Papa Francisco se sienta en una silla de ruedas al final de su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, el 29 de marzo de 2023 (ETTORE FERRARI/EFE)

Según los medios, Francisco fue sometido ayer a una TAC en el tórax y a otras pruebas médicas, que descartaron la pulmonía, y su estado de salud ya no preocupaba tras los resultados. Estos problemas de salud se producen a solo tres días del Domingo de Ramos, que da inicio a los ritos de la Semana Santa, y todavía no está claro si el papa podrá oficiarlos y cómo.

La Santa Sede por el momento no ha confirmado ni especificado los planes para la Semana Santa del pontífice, pero los medios italianos aseguran que Francisco no oficiará algunas de las misas, como la del Domingo de Ramos, o la del Domingo de Resurrección. El pontífice argentino, según lo previsto, sí que impartirá ese mismo día la tradicional bendición “Urbi et Orbi” desde la logia central de la basílica, indican las mismas fuentes.

Estoy conmovido por los numerosos mensajes que he recibido en estas horas; doy las gracias a todos por su cercanía y su oración. — Papa Francisco (@Pontifex_es) March 30, 2023

La hospitalización de Francisco causó sorpresa, ya que el Vaticano comunicó inicialmente que el pontífice había sido ingresado “para controles programados anteriormente”, sin mencionar ningún motivo, pero el papa tenía previsto esa misma tarde una entrevista para un programa de la televisión pública RAI que tuvo que ser anulada.

Es la segunda vez que Francisco es ingresado en el este hospital romano, después de que el 4 de julio de 2021 fuera operado del colon, y permaneció ingresado diez días en los que llegó a oficiar el Ángelus desde el balcón del centro sanitario. Desde entonces, el papa sólo ha sufrido un problema en la rodilla derecha que le obliga a andar con bastón o con silla de ruedas y ha asegurado en varias ocasión que no se quiere operar.