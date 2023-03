“Por qué comen eso”: tiktoker le hizo el feo a la ‘guatita’ y usuarios acabaron con ella en los comentarios

Todos los paladares son distintos y estamos claros de que cada uno tiene sus propios gustos. Sin embargo, hay personas que a pesar de que no comparten el mismo deleite gastronómico, hacen de menos a ciertos platos. De igual manera, en Ecuador eso no es un problema a menos de que se trate de uno tradicional. Así le pasó a Michelle Arroyo, quien fue acabada en los comentarios de un video donde ella le hizo el feo a la ‘guatita’.

La joven que está registrada como @mishellarroyo99 en TikTok, realizó un reciente clip que lo tituló: “Por qué comen eso” , haciendo alusión a la tradicional comida de la Sierra y Costa ecuatoriana.

De acuerdo a lo publicado, primero aparece una fotografía de ella que dice: “Cuando me invitan a comer ‘guatita’”, acompañado de un emoji de sorpresa.

Luego de eso aparece un video que se ha convertido en tendencia en la red social china de un niño que se toma un vaso, hace un gesto de asco, como si fuera a vomitar, y luego sonríe disimuladamente.

El contexto del video de Michelle Arroyo. Imagen: TikTok

No se guardaron nada

Al ver la publicación de la tiktoker, los usuarios que vieron el video que tuvo un alcance de más de 600 mil personas, acabaron con Arroyo en los comentarios:

“Tranquila, no todos tienen buenos gustos”, “Comprendo ese plato solo le gusta a gente ‘chevere’”, “El sabor solo es digno de los Dioses, no de los mortales”, “No lo entenderías”, “Mi tío sufría de eso, gracias a dios se curó”, “se me vino a la mente cuando lodovico peluche dijo: la finaaaaaaa”, “no me sorprende la verdad”, “entonces cuando te inviten llévame yo si no perdono”, fueron varias interacciones de los internautas.

Reacciones de los internautas tras la publicación de Michelle Arroyo. Imagen: TikTok

Sobre la ‘guatita’

La ‘guatita’ es un estofado de panza de res aderezado con papas y salsa de maní. Los registros históricos de esta tradición gastronómica datan desde la época de la conquista española, donde solían preparar platos con la panza de res desde el siglo XVI.

Los europeos llevaron el plato a Ecuador a finales del siglo XIX, el cual los ecuatorianos le añadieron sus ingredientes convirtiéndose en un plato muy tradicional desde 1930.