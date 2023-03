¡No para la inseguridad! Delincuentes se subieron a un bus, robaron y amenazaron a un pasajero con cuchillo en Quito

Un nuevo video de un acto delictivo circula en redes sociales. Esta vez ocurrió en el norte de Quito, en el sector de Carapungo. Un grupo de delincuentes se subieron a un bus interprovincial y robaron a un ciudadano su celular, le arrancharon cuando lo estaba usando mientras estaba sentado en su puesto.

[ ¡Vacunadores en Quito! El modus operandi de las bandas extorsivas llegó para amanezar a los ciudadanos de la capital ]

Dos de los ladrones se subieron y otro se quedó en la puerta del bus, estaban con gorras y mascarillas. En el interior del bus se ve a los pasajeros descansando, otros dormidos y solo uno de ellos usando el celular.

Los malhechores revisan a sus víctimas y arranchan el celular a la persona que tenía el dispositivo en su manos e inmediatamente los persigue, pero ellos lo amedrentan con armas blancas en la puerta del bus.

#Quito

Delincuentes subieron a un bus para robar un celular además de amenazar a su víctima con un cuchillo, ocurrió en el sector de Carapungo pic.twitter.com/yGnrzV6RZe — Minuto & Medio (@MinMedio) March 16, 2023

En los comentarios, los internautas se sienten indignados con la ola de inseguridad que se vive en el país. Varios usuarios han recomendado que no se permita subir a personas en las paradas no autorizadas, norma que se debería cumplir, pero no es así.

“El bus debería ser sancionado, no debería coger pasajeros si recién salió del terminal de Carcelén”, “Con esto es más claro que la delincuencia tiene cubierto norte, sur, este, oeste, oriente y occidente de Quito no hay seguridad en ningún sitio estamos al colapso y con el miedo al 100%”, se lee en algunos comentarios.