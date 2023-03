Sin despedirse de sus familiares: dan emotiva despedida a colombiana que tuvo muerte cerebral en EE UU

Tras no poderse despedir de sus familiares le dan la emotiva despedida a colombiana que tuvo muerte cerebral en EE UU.

El caso de Mercedes Castañeda se hizo viral en las redes sociales una vez que se confirmó su lamentable muerte y luego de ello muchos conocieron parte de lo que le tocó vivir lejos de sus seres queridos quienes por inconvenientes legales y la negación de la visa, no pudieron darle el último adiós. Por eso, el personal médico que la atendió día y noche, se unió para darle una emotiva despedida al recorrer con ella los pasillos del hospital en el que pasó sus últimos días luego de sufrir la fuerte aneurisma que le afectó considerablemente su salud.

Con el tema “Amor eterno” de fondo y con la presencia de gran parte del personal médico estuvo acompañada esta mujer que emigró a tierras americanas para tener una mejor calidad de vida y ayudar a los suyos desde la distancia. Sin embargo, ese esfuerzo fue en vano, pues no logró batallar contra la dura enfermedad que la llevó a la UCI.

De este caso lo que más aflige es que no pudo despedirse de sus familiares esta colombiana a la que le dieron una emotiva despedida tras sufrir una inminente muerte cerebral en EE UU. Y es que luego de que su esposo Gonzalo Rey publicara en las redes cuál era el cuadro de salud de su amada, más de uno se conmovió, pues más allá del dolor que pudiera estar sintiendo, ella solo estaba preocupada por no poder ver a sus hijas de nuevo.

Y a pesar de que ellas hicieron la solicitud a la embajada de Estados Unidos, esto no fue posible y ella no soportó un día más de tratamiento, pues ya le habían diagnosticado tan solo 24 horas de vida luego de que los exámenes y demás evaluaciones solo arrojaban resultados negativos, por lo que luego de ese plazo debía ser desconectada por completo de los equipos que la mantenían respirando. Por eso, una vez que fue desconectada, el personal que la atendía no dudó en darle una emotiva despedida llamada ‘Calle de honor’, ya que no alcanzó a ver su última petición hecha realidad. De ahí que las imágenes de su paseo se hayan vuelto virales y hayan causado tanto pesar o tristeza.

Por ahora, se conoció que su cuerpo será cremado y las cenizas serán enviadas de Las Vegas a Bucaramanga.