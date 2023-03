La guerra entre Rusia y Ucrania pone en peligro los esfuerzos por salvar animales en peligro de extinción

El conflicto en Ucrania no sólo está afectando a las vidas humanas, sino que también está devastando los hábitats de los animales y perturbando los esfuerzos de conservación.

El gobierno ucraniano ha confirmado recientemente que el conflicto armado está provocando graves consecuencias para la flora y la fauna y que ha creado daños medioambientales por valor de al menos 40.000 millones de dólares.

La organización internacional World Animal Protection confirmó que los animales salvajes están expuestos a los bombardeos o mueren directamente a causa de los explosivos. Al mismo tiempo, muchos animales de compañía -especialmente perros y gatos- han sido dejados atrás o abandonados por sus dueños, que se vieron obligados a abandonar sus ciudades huyendo de los ataques de las fuerzas armadas rusas.

“(La guerra) también está afectando a la conservación del medio ambiente o de la naturaleza, porque ha desbaratado algunos acuerdos internacionales y su funcionamiento”. — Eduardo Gallo-Cajiao, investigador postdoctoral David H. Smith Conservation Research de la Universidad de Washington, EE.UU.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Washington, la Universidad del Norte de Arizona y la Universidad de Hong Kong descubrió también que los efectos del conflicto se extienden también a los esfuerzos de conservación de la biodiversidad mucho más allá de Ucrania.

Los científicos publicaron un artículo en el que destacan que la guerra ha interrumpido importantes acuerdos internacionales que protegían a diversos animales.

“El conflicto armado y las sanciones contra Rusia han afectado a diversos esfuerzos de conservación que pretenden evitar la desaparición de ciertas especies amenazadas que habitan en la zona de conflicto”, afirmaron.

Por ejemplo, las restricciones a los viajes internacionales hacia y desde Rusia han detenido diferentes programas de conservación vitales para la supervivencia de algunas especies, al impedir que los colaboradores viajen al lugar desde el extranjero.

Rusia también ha sido suspendida del sistema mundial de pagos SWIFT, que permite realizar transferencias internacionales seguras de fondos entre instituciones financieras de todo el mundo. Esto ha bloqueado las transferencias de fondos internacionales muy necesarios para el trabajo de conservación sobre el terreno.

Metro habló con Eduardo Gallo-Cajiao, becario postdoctoral David H. Smith Conservation Research de la Universidad de Washington (EE.UU.) y coautor del artículo, para saber más.

Algunas de las especies más afectadas:

Correlimos cuchareta

Ánsar pechirrojo

Zorzal real

Caribú salvaje de bosque

Antílope saiga

Entrevista

Eduardo Gallo-Cajiao, becario posdoctoral David H. Smith Conservation Research en la Universidad de Washington, EE.UU.

P: ¿Cómo ha repercutido la guerra entre Rusia y Ucrania en los esfuerzos de conservación del medio ambiente?

- No mido las repercusiones directas de la guerra en la naturaleza. Pero en lo que se refiere a lo que hicimos para este análisis en particular en nuestro documento recientemente publicado, la guerra no ha tenido impactos directos en la naturaleza fuera de Ucrania per se, pero ha afectado a los esfuerzos de conservación de la naturaleza más allá del país. Y esa es una distinción importante para entender nuestro informe. Rusia ocupa un lugar muy significativo como portadora de biodiversidad a nivel mundial, y la conservación de la naturaleza requiere mucha cooperación internacional, que incluya no sólo acuerdos con compromisos políticos, sino también asociaciones que incluyan a la sociedad civil y a las instituciones de investigación.

P: ¿Qué animales se han visto más afectados?

- Es difícil decir exactamente cuáles han sido los más afectados. Tenemos que recordar que los efectos sobre los animales puede que sólo se vean a largo plazo, ya que lo que la guerra está afectando fuera de Ucrania es a la cooperación internacional y a la gobernanza, no a la naturaleza per se. Simplemente no lo sabemos en este momento. No sabemos exactamente cómo les irá a los animales que viven en Rusia, que están en peligro de extinción y son muy emblemáticos, como el tigre siberiano, en ausencia de cooperación internacional. Y esto sólo si hablamos de animales no migratorios.

P: ¿Hay alguna forma de resolver esta situación?

- Creo que lo único que podemos hacer por el momento como científicos de la conservación es seguir investigando las repercusiones de la guerra, tanto dentro como fuera de Ucrania. Además de trabajar más duro que nunca en cualquier otra parte del mundo. Es decir, tenemos más de 500 especies de aves migratorias que van a Rusia, y no podemos influir mucho en lo que ocurre dentro de Rusia con la conservación de esas especies. Tenemos que darnos cuenta de que el resto del mundo tiene que hacer un esfuerzo increíble para proteger a esas aves cuando están fuera de Rusia.