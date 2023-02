“Año viejo mal armado”: Guillermo Lasso y Jaime Nebot se lanzan ‘cariñitos’ y las redes reaccionan

El presidente de la República, Guillermo Lasso, arremetió contra el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, refiriéndose de forma despectiva. En anteriores ocasiones, el exalcalde de Guayaquil en una entrevista aseguró que no se ha visto una obra por parte del actual Gobierno. Posterior a las declaraciones del primer mandatario, Nebot también respondió.

Ambos se dedicaron unos ‘cariñitos’ que se han convertido en tendencia en las redes sociales, ya que las declaraciones del presidente Lasso fueron dichas de manera pública, mediante un discurso. Esto en el contexto de varias visitas que hizo el Gobierno a provincias del país.

“Muchos de esos políticos que ya hasta se pintan el pelo para que no les vean las canas, dicen: ‘¿cuáles son las obras de Lasso?’. Aquí están pues, la obras. A ver si se atreve a venir de su mansión a Patricia Pilar, a Valencia, si viene a Quevedo, si cruza los puentes de Quevedo. No, no conoce nada. Ya está viejo, ya está viejo, no conoce nada”, aseguró el mandatario.

Guillermo Lasso le mandó indirectas, bien directas, a Jaime Nebot durante una de sus intervenciones. pic.twitter.com/SFvDRbYq5P — Metro Ecuador (@MetroEcuador) February 17, 2023

Nebot no se queda callado

“Lástima y vergüenza ajena es lo que producen sus actitudes y palabras”, es el título que utiliza el líder Social Cristiano para la respuesta que escribió frente a las críticas del presidente.

“Un Ecuador desprestigiado y a la deriva, y usted hablando de pintura... Píntese de presidente , que, por no serio, está muy descolorido y desaparecido”, inicia Nebot.

Luego continúa: “Un país Empobrecido, y usted hablando de vejez... Físicamente, parece el abuelo de cualquier viejo; aunque esos abuelos no tenían pinta de año viejo mal armado. Conceptualmente, es un dinosaurio que representa la injusticia económica y la crueldad social”.

“Un país en manos de la delincuencia y usted preocupado por el pelo... Si Rocafuerte viviera le diría que no se resuelve color del pelo, sino con vigor y palo. A ver si los inaugura”.

“En cuanto a obras, constrúyalas, no visite, ni inaugure las ajenas. Solo su mitomanía lo hace ver las suyas donde el pueblo no las ve”.

“Es usted quien no conoce el país, solo pasado por él. Pero el país no ha pasado por usted, ya que ha demostrado no sentir ni querer a su gente”.

“Por último, más que conseguir ministros, consígase un bozal. Su boca incontrolable, por la que expresa su ninguna inteligencia emocional, es el gran causante de su desgracia y de la del Ecuador”, finalizó el escrito.

Respuesta de Jaime Nebot a Guillermo Lasso. Imagen: Twitter

Esto generó revuelo en las redes sociales, por lo que las palabras de Lasso y Nebot se convirtieron en tendencia. La enemistad entre ambos personajes de la política ecuatoriana se dio desde los inicios del Gobierno, tras haber existido una ruptura luego de haber estado juntos en las campañas para las elecciones presidenciales de 2021.