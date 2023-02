Por sostener una botella de cerveza: así escopolaminaron a grupo de jóvenes y esto les robaron en Quito

El hecho sucedió la noche del pasado jueves 09 de febrero. Entre las 21h00 y 22h00, tres jóvenes se encontraban sobre la Av. Versalles, norte de Quito, intentando tomar un automóvil para trasladarse a su casa por medio de una aplicación. Al no tener respuesta, optaron por tomar un taxi amarillo, donde el conductor les pidió sostener una botella de cerveza, que no bebieron, pero es lo único que recuerdan antes de despertar en la calle y el hospital.

“Íbamos hacía a mi casa que queda en el centro histórico. Cuando estábamos en camino, el taxi se paró y nos preguntó si podía comprarse una botella de cerveza. A nosotros no nos pareció nada malo y le dijimos que no había problema”, cuenta Carlos López, una de las víctimas, a Metro Ecuador.

De igual manera, continúa: “a lo que regresó de nuevo al taxi, me pidió que sostenga la cerveza, luego se la devolví. No bebí, recuerdo que mis amigos no bebieron, pero luego de eso, voy a contar solo lo que recuerdo”.

Mientras iban avanzando, Carlos le indicó al conductor que fueron invitados a otras fiesta por lo que le pidió que dé la vuelta en U y se dirija a una nueva dirección.

Jóvenes habrían sido drogados en taxi amarillo de Quito. Imagen: Pexels

“El taxista se metió por el sector de La Tola y ahí es cuando perdí la conciencia y no recordé nada desde ese punto. Yo creo que cuando agarré la cerveza sucedió que nos escopolamianaron”, agregó.

El viernes 10 de febrero, Carlos despertó desorientado y en bata por la tarde en la sala de emergencias del hospital Eugenio Espejo, mientras le estaban suturando unos puntos en la frente. Luego fue trasladado a otra clínica para hacerse varios análisis y cerciorarse de su salud.

A Carlos le robaron alrededor de USD 200 que tenía en su cuenta bancaria, un teléfono de USD 400. A sus amigos les sustrajeron sus pertenencias y despertaron en la calle, en diferentes direcciones.

El uso de escopolamina es una de las sustancias que se usa con frecuencia para robar, secuestras o desaparecer personas. El efecto que causa es de desorientación (pérdida total del conocimiento), delirio, somnolencia, midriasis, taquicardia y sequedad de mucosas.