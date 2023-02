Boxeador ecuatoriano es requerido por la justicia en Panamá por haber maltratado a su esposa embarazada

El pasado 12 de diciembre de 2022, Marcia Quintero se acercó al Ministerio Público de Panamá a poner una denuncia en contra del boxeador ecuatoriano Marlon Delgado, quien habría sido su presunto agresor. Esto tras haber presentado lesiones físicas. Metro Ecuador se comunicó con la mujer para que pudiera dar más detalles. Por otro lado, medios locales aseguran que “burló a la justicia” de este país, ya que se desconoce cómo salió de la nación.

“Me uni como pareja sentimental a Marlon delgado el 5 de enero de 2021. Sufrí maltratos verbales, gritos, insultos, palabras soeces. Luego me enteré de que estaba embarazada. Ya para ese entonces, vivíamos juntos en mi residencia, junto con mi padre”, indicó Quintero a este diario.

Asimismo, cuenta que: “cuando le hice conocer de mi embarazo, Marlon Delgado me dijo que me iba a comprar una planta para abortar. Yo le dije a él que no abortaría porque yo quería a mi hijo. Ese fue el inicio de mi calvario como mujer y como pareja de Marlon. Comenzaron los engaños, las agresiones físicas, me jalaba del cabello, me pegaba”.

“En una ocasión me estrelló contra el piso y llamé a la policía. Sin embargo, no denuncié porque Marlon me decía: ‘si me metes preso, eso quedará en tu conciencia. Cuando nazca tu hijo le dirás que metiste al papá preso’. También me decía que iba a cambiar”, agregó.

Prueba de agresión a expareja de Marlon Delgado. Imagen: Cortesía

Por otro lado, cuando Marcia le pedía insumos que eran necesarios para dar a luz, Delgado le negaba dinero y las agresiones venían de nuevo.

La niña nació el 5 de enero de enero de 2023 y se conoce que el púgil no reconoció a la menor, mucho menos se iba a hacer cargo de la manutención.

No estuvo estafado ni varado en Panamá

De igual manera, Marcia Quintero aclaró que el supuesto anuncio que se hizo respecto a que el deportista estaba padeciendo en el país centroamericano era falso:

“Marlon vivía bien y el representante le pagaba su quincena e incluso se la aumentó. También le compraba sus implementos deportivos, tónicos y vitaminas”.

Actualmente, mantiene la querella vigente contra el boxeador. Recientemente, el Juzgado de Niñez y Adolescencia del Tercer Circuito Judicial de La Chorrera emitió una boleta de citación en contra de Marlon Delgado para la práctica de una diligencia judicial, asegura El Siglo.