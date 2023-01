Cynthia Viteri responde a quienes critican supuesta inutilización de vehículos

“Es ignorancia en quienes no saben que las 65 camionetas blancas fueron reemplazadas por camionetas negras y que ahora están compradas y no alquiladas, con choferes que los ponemos nosotros”.

Con ese mensaje la candidata a la reelección por la Alcaldía de Guayaquil, Cynthia Viteri, desestimó las críticas de contrincantes que han difundido información sobre la supuesta inutilización de 65 camionetas blancas que fueron entregadas a la Policía Nacional, en el contexto de seguridad pública.

Viteri recordó que, en el 2019, 65 camionetas blancas fueron alquiladas para 2 años para que la Policía realice patrullajes. “Como se las dimos equipadas, sabíamos qué recorrido hacían y vimos que cada día entre 25 y 30 camionetas no salían a recorridos y no salían porque el Gobierno no les ponía chofer”, puntualizó.

Relató que tras los dos años de convenio, que ya culminó, se decidió comprar el mismo número de camionetas en color negro, pero ahora son manejadas por choferes propios.

“Con esa decisión, la Alcaldía garantiza recorridos en cada sector. Las camionetas blancas fueron reemplazadas por camionetas negras, en el mismo número, donde van militares, policías, ATM, nuestro chofer y los metropolitanos”, insistió.

Para su segundo periodo, Viteri ratificó que seguirá apoyando desde la Alcaldía en materia de seguridad. No obstante, enfatizó: “Haré intensa exigencia al Gobierno para que cumpla su responsabilidad, que es el primer deber del Estado y primer derecho de los ciudadanos: tener seguridad”.

La candidata dio estas declaraciones previo a un recorrido por varias vías importantes de la circunscripción 1, la tarde del jueves 19 de enero.