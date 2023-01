Antonio Orbe: “Guayaquil con rostro humano devolverá el sentido de pertenencia”

Son 8 los ejes de acción sobre los cuales apuntala su propuesta Antonio Orbe, candidato a la Alcaldía de Guayaquil por el partido Avanza (Listas 8). Y sobre esos ejes presenta su plan insignia: Guayaquil con Rostro Humano.

Ingeniero Comercial de profesión, Orbe señala que no es la primera vez que participa en una justa electoral. Fue candidato a la Asamblea Nacional en el año 2017 y a la Prefectura de Guayas en los comicios de 2019.

¿Qué lo animó a asumir el reto de postularse para la alcaldía?

Una de mis aspiraciones en el ámbito politico siempre fue ser candidato a la Alcaldía de Guayaquil, yo siempre aspiré a ser Alcalde de Guayaquil, yo soy guayaquileño de nacimiento, me forjé en los sectores populares de Guayaquil, estoy preparado, soy ingeniero comercial y estoy cursando una maestría y puedo aportar con mi contingente, mi capacidad y con mi don de gentes, como ser humano.

Usted ha hecho un diagnóstico sobre las necesidades de la ciudad ¿Qué estableció y cuáles serían las soluciones?

La propuesta de Antonio Orbe es Guayaquil con rostro humano esa es la propuesta macro que estoy proponiendo a la ciudad de Guayaquil, ¿qué implica? Guayaquil con rostro humano busca crear en conjunto con la ciudadanía un nuevo concepto de ciudad, que vaya encaminado a recuperar la tranquilidad de los guayaquileños, es decir devolverle la seguridad a los guayaquileños, busca devolverle el sentido de pertenencia al guayaquileño, que sienta que pertenece a una ciudad que los protege, que le brinda igualdad de oportunidades, es decir, no es simplemente una frase, es un concepto de ciudad.

¿Qué acciones realizará para impulsar esa propuesta de Guayaquil con rostro humano?

Este Guayaquil con rostro humano está fundamentado en 8 accciones prioritarias, que está plasmado en el plan que presenté en el Consejo Nacional Electoral, en el momento de la inscripción de mi candidatura. El eje principal, en materia de seguridad, brindarle un aporte de $40 millones anuales para el fortalecimiento del Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal, es decir, vamos a hacer frente al tema de inseguridad con el ente rector de las políticas públicas porque este es un tema exclusivo del Gobierno y no de los GAD cantonales, sin embargo le vamos a hacer frente.

Además, en materia de movilidad, propongo potenciar el uso de transporte Metrovía, cambiar los buses actuales por otros eléctricos, confortables, con aire acondicionado, con conexión wi fi como existen en las grandes urbes, pero acá por el tema de inseguridad no se lo usa en forma óptima y así otras acciones en materia ambiental, saneamiento...

Esto demandará de recursos para invertir en mejorar la movilidad, sobre todo...

Por supuesto, si bien es cierto el Municipio maneja aproximadamente $ 800 millones siempre los recursos van a ser escasos, sobre todo para una ciudad con más de 2.7 millones de habitantes, con tanta obra de infraestructura vial, con tanta obra de saneamiento ambiental, por ello propongo que la nueva autoridad municipal no puede guardar distancias con el Gobierno central, tiene que haber un acercamiento, hay que acercarse para pedir la colaboración, si el Gobierno central entregó a la ciudad de Quito $ 2 mil millones para solucionar el problema de movilidad a través del metro, ¿por qué no observar la alternativa y hacer que el Gobierno haga una inversión a todo el parque automotor de la transportación pública, pero que tiene que ser administrada por el Municipio, no por una fundación. El Municipio debe hacerse responsable por los vehículos de todo su equipamiento y mantenimiento.

En obra pública y saneamiento ¿cuáles serían sus ejes de acción?

Recuperar las áreas verdes. Guayaquil necesita un agresivo plan de arborización con árboles que generen mayor carga de oxígeno, yo propongo recuperar todas las riberas del estero Salado y hacer un gran parque lineal y en cuanto a transportación pública, es importante la renovación porque es necesario mejorar la calidad del aire, vamos a monitorear la carga de gases y buscar mecanismos de solución; en saneamiento ambiental, hay que sacar provecho a los desechos sólidos que pueden servir como abono y será un ingreso para los más pobres de la ciudad.