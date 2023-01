“¡Estamos mal como sociedad!”: tiktoker les dice sus verdades a quienes sienten “pena” por Germán Cáceres en redes sociales

Germán Cáceres llegó a quito el pasado martes tres de enero. Se encontraba prófugo de la justicia en La Guajira, zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. Era uno de los más buscados por ser el principal autor del femicidio de María Belén Bernal, quiene fue brutalmente asesinada el pasado 11 de septiembre en la Escuela Superior de la Policía Nacional. Con la llegada del exuniformado, el tema se convirtió en tendencia en las redes sociales. Incluso algunos emitieron comentarios de respaldo hacia él. Esto provocó varias reacciones como la de un tiktoker que no se guardó nada con este tipo de usuarios.

“Estaba viendo las noticias de Germán Cáceres y esto de que le atraparon y está en La Roca, en la cárcel de Guayaquil. Vi los comentarios y me indigné de alguna manera que en verdad me dio rabia y me dio ganas de hacer este video. No hablo de esto, pero la verdad que estamos mal como sociedad ecuatoriana”, indicó @eladri, tiktoker.

Asimismo agregó: “hay muchos comentarios que incluso empiezan a tener pena por este señor Germán Cáceres. Hay comentarios que dicen solo Dios puede juzgar, comentarios que dicen solo se pasó la mano o que cualquiera puede cometer un error o qué pena que arruinó su carrera”.

“Hace tres meses la mayoría de gente estaba indignada porque este tipo asesinó a su esposa en una escuela de policía, siendo policía y después la mantuvo en su carro muerta por horas hasta después enterrarla. Después fue a declarar, salió del país y se fue a vivir a Colombia. Claramente este tipo no está bien de la cabeza, digo es un femicida, es un tipo que psicológicamente está mal”, añadió.

“Literalmente es un monstruo”

De igual manera el usuario en redes puso hincapié en que se trataba de un uniformado que realizó un crimen, “ya que es un problema mucho más grave, porque se supone que ellos tienen que protegernos y pues terminan asesinando gente ahora”.

Además considera que el femicidio no fue ejecutado solo por las manos de Cáceres, sino que recibió ayuda. Sin embargo, reafirmó que no puede creer que hay personas que empiecen a tener pena “por este asqueroso”.