“¿Por qué lo hiciste?”: Lo que Elizabeth Otavalo le diría a Germán Cáceres si lo tuviera cara a cara

La madre de María Belén Bernal, Elizabeth Otavalo, presentó la acusación particular en contra de Germán Cáceres la tarde de este miércoles cuatro de enero. En los procesos judiciales es probable que se encuentre cara a cara con el asesino de su hija; escenario que no descarta que suceda y donde pedirá justicia por quien fue víctima de la violencia machista al interior de la Escuela Superior de la Policía ”Gral. Alberto Enriquez Gallo”.

“Yo considero que alguna vez tenemos que vernos. Es importante por lo menos ese contacto visual. Tendré la oportunidad al menos de reclamar por la vida de mi hija, no solo en el aspecto judicial, sino también en el aspecto humano, porque me quitó mi alma, me quitó a mi hija. Él no tenía por qué matarla”, indicó Elizabeth Otavalo a Metro Ecuador.

Una de las noticias que más conmocionó a la madre de María Belén Bernal, fue la captura del presunto asesino de su hija que se encontraba prófugo de la justicia en Colombia.

CASO-BERNAL-ACUSACION-PARTICULAR Quito 4 de enero 2023. Elizabeth Otavalo y sus abogados Jesús Lopez y Galo Quiñonez presentan una acusación particular en contra de Germán Cáceres y Alfonso Camacho

“¿Por qué lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? Si ya no existía ese amor, ese respeto. Simplemente para eso existen divorcios”, agregó Otavalo.

Asimismo señaló: “Es un psicópata. Sin el la mató me atrevo a decir que él tiene algún trastorno”.

Por otro lado, Elizabeth espera que Germán Cáceres pueda decir la verdad para saber quienes son los cómplices y sobre todo saber qué pasó la madrugada del pasado 11 de septiembre en la Escuela Superior de la Policía, donde fue asesinada la abogada de 34 años.