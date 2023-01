Madre de María Belén Bernal presentó una acusación particular contra Germán Cáceres y el teniente Camacho, ¿qué pasa con la cadete?

De acuerdo a la defensa de María Belén Bernal, presentaron una acusación particular contra Germán Cáceres y el teniente Camacho por el presunto delito de femicidio de la abogada.

Hasta la Unidad Judicial contra la Violencia de la Mujer y el Núcleo Familiar No.2, en Carcelén, en el norte de Quito llegaron Elizabeth Otavalo y sus abogados.

Elizabeth Otavalo espera ver a Germán Cáceres y preguntarle por qué mató a su hija, María Belén Bernal.



Junto a sus abogados presentó hoy una acusación particular contra Germán Cáceres y el teniente Alfonso Camacho.

Además, pidió la amplía de versión de Cáceres.

“Con el fin de tener una participación activa para que en la siguiente audiencia de evaluación y preparatoria de juicio tengamos esa actividad penal igualmente que Fiscalía, es decir, ya no solo como víctima, sino en calidad de acusadores particulares, tener voz y voto. De esa manera demostrar todos los elementos de convicción que se han recopilado durante todo la instrucción fiscal y posteriormente pasará a la etapa de juzgamiento y como víctimas y acusadores particulares poder acceder y cuantificar la reparación integral”, dijo Galo Quiñónez.

Galo Quiñones, abogado de Elizabeth Otavalo, brinda detalles de la acusación particular presentada en contra de Germán Cáceres y Alfonso Camacho por el femicidio de María Belén Bernal.

¿Qué pasa con Joselyn Sánchez?

Por el momento se ha tomado la decisión de dejar afuera de la acusación particular a la cadete Joselyn Sánchez, detenida por el caso María Belén Bernal.

“También queremos dilucidar la participación o no de la señorita cadete Joselyn Sánchez, lo que queremos es actuar con verdad y justicia. Fiscalía tiene la potestad pública del Estado, si decide acusar, nosotros acusaremos o no hacerlo no seguiremos con la acusación en contra de Sánchez. No se quiere castigar a nadie, se quiere la verdad”, mencionó Quiñónez.

La Cadete Joselyn Sánchez detenida por el caso Bernal ingresa a la Fiscalía General del Estado para rendir una nueva versión (API)

El objetivo es que Cáceres revele quiénes lo encubrieron y ayudaron a matar y esconder el cuerpo de su esposa.