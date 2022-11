Ya somos 8.000 millones en el mundo: En República Dominicana se registró el nacimiento

Este 15 de noviembre, la humanidad alcanzó la cifra de 8.000 millones de personas en el mundo. Esta noticia llega tras el nacimiento de Damián, en República Dominicana. Un bebé de 2.77 kilos y 52 centímetros, que fue recibido en el hospital de maternidad Nuestra Señora de la Altagracia.

Su nacimiento, transcurre en medio de una jornada en la que unas 140.000 personas nacieron y al menos 70.000 fallecieron en todo el planeta.

Para el doctor, Michael Trinidad, gerente del departamento de obstetricia del cetro médico, en entrevista con el medio EFE, fue todo un privilegio haber asistido el parto sin complicaciones y la representación simbólica que esto significa.

Te puede interesar: Suficiente suministro de alimentos: las 3 medidas anunciadas por el gobierno a causa de la ola invernal

Mientras que, la representante de UNFPA en República Dominicana, Sonia Vásquez, señaló que la llegada de Damián representa “mucha esperanza en que todos los niños que nazcan en este planeta (...) los recibamos con condiciones. Eso es lo que procuramos, cero muertes maternas, cero morbilidades, cero enfermedades y salud”.

El incremento demográfico se da en los países en desarrollo

Según los datos de la ONU, el 80% de este incremento demográfico se da en los países con poco desarrollo. ¿La causa? Las mujeres no tienen acceso a servicios de planificación familiar. Por lo que en la práctica, no pueden decidir sobre si desean o no tener hijos, cuándo ni cuántos.

“Los 46 países menos adelantados se encuentran entre los de más rápido crecimiento del mundo. Se prevé que muchos de ellos dupliquen su población entre 2022 y 2050, lo que supondrá una presión adicional sobre los recursos y un reto para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, señaló el último informe del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

Asimismo, Luis Simoes, consultor de World Data Lab, indica que la mitad de los 8.000 millones de personas sobre la Tierra hoy son “clase consumidora”, es decir, disponen de más de 12 dólares al día. Unos 57.446 pesos colombianos al cambio de este martes.