“Ahora se declaró la bella durmiente”: Elizabeth Otavalo sobre la nueva versión de Joselyn Sánchez

Este viernes, Joselyn Sánchez, única detenido en el caso María Belén Bernal dio una nueva versión sobre lo ocurrido aquella madrugada del femicidio de la abogada ya que en sus primeras versiones, dice haber sido presionada por sus superiores, pero en realidad se “quedó dormida y no escuchó nada”.

Ante las nuevas declaraciones de la cadete, Elizabeth Otavalo, madre María Belén, indignada cuestiona esas declaraciones.

“Es un atropello a la inteligencia y que haya abogados que se presten para estas estupideses. Ella dijo que quería colaborar, pues no colaboró, ahora se declaró la bella durmiente. Durmió después de que Cáceres le puso en la habitación contigua, ¿qué es lo que pasa? Eso es falso (...) Es un atropello señores, ella no puede salir porque sabe todo y esos abogados que se consiguió que quieren hacer acuerdo con la policía, pues no. Hoy tarde, en la audiencia tiene que ser transparente.

— Elizabeth Otavalo