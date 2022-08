Hombres se enfrentan con cuchillo en plena puerta de una Iglesia en la Bahía de Guayaquil

Una multitud de personas se aglomeraron en la puerta de la Iglesia de San Alejo al ver que cuatro hombres comenzaron a enfrentarse con cuchillos. Los peatones que presenciaron la pelea sacaron sus teléfonos y otros solo miraban incrédulos lo que sucedía.

El clip muestra el momento en que dos hombres están en la puerta de la Iglesia pero son interceptados por otros dos sujetos que sacaron sus cuchillos e intentaron agredirlos. Los otros, lograron meterse a la casa religiosa y se encerraron. Al final, todos se dispersan y el video se detiene. Se desconocen los motivos de la pelea.

Una Pelea con cuchillo se registró en la puerta de la Iglesia San Alejo cerca a la Bahía de Guayaquil ...

Un usuario indicó que cada vez que pasa por La Bahía de Guayaquil no hay policías, pero sí metropolitanos. “@alcaldiagye, ¿o no es competencia? Nunca he visto que respondan en Twitter cuando se menciona al Municipio, pero la esperanza es lo último que muere”, agregó.

En Twitter hubo conmoción debido a la ola de inseguridad y de violencia que azota a la Perla del Pacífico. “Señores respeten las iglesias”, agregaron algunos comentarios. “Otro día más en Guayaquil”, escribió otra usuaria en sentido de que estas situaciones se han normalizado.

El fin de semana también se viralizó un video donde un influencer logró retener a un sujeto aplicándole una llave, mientras llegaba la Policía. “Nos encontrábamos Lenin Duque, Andrés Guschmer y mi persona desayunando frente a la zona de emergencia de la Clínica Kennedy (Guayaquil). Lenin se da cuenta que a una empleada de una farmacia le arrancharon una maleta y el ladrón salió corriendo. En ese momento él mismo gritó: ¡Ladrón, ladrón! Nosotros vemos que el antisocial va en dirección de un centro comercial y nosotros fuimos por una calle para ganar terreno. La gente en eso gritó: ¡Cógelo!, y un señor le puso el pie y le hizo caer”, explicó.