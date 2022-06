Coronel se vuelve viral por su mensaje durante el paro: “La Policía también es pueblo y ustedes han dado un ejemplo de cómo manifestarse”

Un coronel de la Policía Nacional con un altavoz dio unas palabras a un grupo de indígenas que se encontraban manifestando en Imbabura y su discurso se viralizó en las redes sociales.

Se trata de Víctor Herrera, jefe de la subzona de Imbabura quien dijo: “Recordemos que la Policía también es pueblo”. Esto sucedió durante la tarde del 16 de junio.

Herrera, a favor de la conciliación, les dice: “Hemos trabajado de la mano de ustedes. En estas fechas (por el paro nacional), nosotros hemos marcado la diferencia y ustedes como pueblo indígena de Imbabura han dado un ejemplo de cómo manifiestarse”, agrega.

“Hasta el momento nos hemos mantenido con cierres pacíficos, situación que no se ha dado en otras provincias. Y ese es un ejemplo que debemos seguir, por eso la Policía Nacional, aquí en la subzona, no ha tenido la necesidad de utilizar la fuerza, ni gas ni nada por el estilo. Estamos haciendo un acompañamiento a ustedes para salvaguardar su integridad”, añade. “Ustedes serán siempre bienvenidos aquí y a donde vaya, siempre y cuando (haya) respeto y consideración de no realizar ninguna acción de vandalismo y que las cosas se mantengan con respeto irrestricto al derecho de todas las personas. La estrategia de la Policía siempre será el respeto mutuo”.

Traigan a este Coronel a Quito para que capacite a muchos.

Un ejemplo: la Policía de la mano con las comunidades levantadas en protesta. pic.twitter.com/aOXLaIUmtH — Andersson Boscán (@AnderssonBoscan) June 16, 2022

En la provincia de Imbabura se han registrado manifestaciones, especialmente en Atuntaqui, Otavalo y Cotacachi. Ayer jueves 16 de junio, según informó el medio Hoy Imbabura, “decenas de manifestantes otavaleños se toman más calles principales del cantón Ibarra, la situación se agrava en la provincia”.