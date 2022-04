Ciclista falleció tras ser arrollado por la Ecovía en Quito

Un ciclista fue arrollado por un bus de la Ecovía en la avenida 6 de diciembre, entre Orellana y República, norte de Quito. El teniente Javier Puma informó de manera preliminar que la Ecovía iba en un sentido y el ciclista en otro y se produjo un choque frontal excéntrico.

La víctima de sexo masculino y de aproximadamente 48 años fue arrollada y terminó debajo del automotor.

Un usuario en redes que fue testigo del momento relató, “Yo estuve en el incidente, el chico de la bici se cayó, el Ecovía iba demasiado rápido y no tenía la distancia suficiente como para frenar, la imprudencia es compartida, no se, soy ciclista y me dolió mucho lo que pasó”.

Fue horrible, yo estuve en el incidente, el chico de la bici se cayó, el ecovia iba demasiado rápido y no tenía la distancia suficiente como para frenar, la imprudencia es compartida, no se, soy ciclista y me dolió mucho lo que pasó pic.twitter.com/z8V8tlFXSN — José Guerra (@josemultiguerra) April 1, 2022

Ciclismo Urbano Quito informó que el ciclista fue embestido por una Ecovía. “Muchos dirán que fue su culpa por no tomar la ciclovía de la Amazonas e invadir ese carril, aunque eso no justifica para nada el accionar del “chófer profesional” y sesgar una vida”, dijo.

#ATENCIÓN joven ciclista fue arrollado por bus en la ecovía en la Av. 6 de diciembre, entre Orellana y República al norte de #Quito. Falleció. Debemos mejorar la convivencia vial y respetar las señales de tránsito todos, para reducir muerte y discapacidad x #siniestrosdetránsito pic.twitter.com/iCkSOJdFYy — christian rivera (negro) (@chrisrivera1975) April 1, 2022

La AMT había publicado sobre un siniestro de tránsito en el sector de La Paz en el carril exclusivo y fue cerrado en sentido sur - norte.