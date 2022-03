Mujer ucraniana dice adiós a su casa bombardeada con una última melodía

Una nueva historia sobre lo que sucede en Ucrania está dando la vuelta al mundo. Se trata de una mujer que decidió despedirse de su casa destruida por un misil de una manera muy particular. “Quería olvidarse de la guerra y sus preocupaciones por nuestra seguridad. Lleva toda la vida tocando e incluso se graduó de pianista. Como había mucha ceniza y polvo en las teclas y todos estaban en estado de shock, no pudo tocar durante mucho tiempo”, explicó Karina, hija de Irina Maniukina, una pianista que decidió despedirse de su casa destruida en Ucrania con una melodía.

La escena resulta conmovedora y triste, porque se observa la casa llena de polvo y escombros a consecuencia de un misil que cayó muy cerca de la zona residencial en Bila Tserkva (Kiev) y dejó inhabitables varias casas y departamentos.

Mujer se despide de su casa tocando el piano en Ucrania (Captura)

La mujer, de 48 años, destapó su piano de cola blanco y tocó con coraje, anteponiendo su arte al difícil momento que debía enfrentar, ya que debían abandonar su casa para buscar refugio en otra región del país. Su hija grabó el momento y lo subió a TikTok.

Todo quedó hecho añicos y cenizas en su casa en Ucrania

Según la reseña publicada por The New York Post, Karina recordó que su madre y hermano fueron al mercado y ella hizo pancakes: “No escuché ningún sonido y de repente vi una nube naranja-negra a mi derecha. Hasta ese momento no había oído volar ningún avión ni una bomba (...) Después de la explosión, todo quedó hecho añicos y en cenizas”, narró.

UCRANIA. Admirable! La pianista Irina Maniukina se despide de su piano luego que el bombardeo destruyera su caaa… pic.twitter.com/m009ZCdKYE — Liliana Franco (@lilianaf523) March 13, 2022

“El video tiene más de 1.6 millones de visitas y ha generado comparaciones con la película de Roman Polanski de 2002 “El pianista”. Aparentemente, los espectadores se han sentido abrumados por la emoción al ver el video “esperanzador”, precisó el medio.

“Miré alrededor de la casa y vi que se estaba iniciando un incendio en la habitación de mi hermano (...) Antes de eso, ya había llamado a mi madre y se apresuraron lo más rápido posible. No podían conducir directamente a la casa porque los cables estaban tirados en el camino” citó Kennedy News, reseñó diariopresente.mx.

Obligados a dejar el hogar

La familia, conformada por Irina, Karina y Anton, de 23 años, se mudó a Zhovkva, Lviv, en el oeste de Ucrania. Los medios difundieron las fotos del ataque y mostraron el cráter dejado por el misil que cayó en la calle frente a la casa a unos 9 metros de distancia. Los hogares de los vecinos también fueron destruidos.

Mujer se despide de su casa tocando el piano en Ucrania (NYPost)

Irina encontró la destrucción pero no se detuvo en su intención de despedirse sentada ante el piano. Después de que Irina dejó de tocar, la familia llamó a sus amigos y comenzó a limpiar lo que fue su hogar. Después de todo esto, la familia abandonó su ciudad natal el lunes.

Después de que Irina dejó de tocar, la familia llamó a sus amigos y comenzó a limpiar lo que fue su hogar. Los integrantes (Irina, Karina y Anton, de 23 años) se vieron obligados a abandonar su ciudad natal el lunes.

