Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 8 al 10 de agosto

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te busca una amiga para invitarte a salir de viaje. Te regalan un perfume. Tu golpe de suerte será el 11 de agosto, con los números 09, 17. Trata de cuidarte del dolor de espalda y huesos; recuerda que es tu punto débil. Carta del tarot: “La Rueda de la Fortuna”. Tres días de mucha suerte alrededor de ti. Recuerda que es tu tiempo de crecer en lo económico y lo personal. Trata de cerrar círculos en el amor; recuerda que tu signo es muy buena persona y no sabe cortar el pasado. Viernes de mucho trabajo; te van a ofrecer un contrato nuevo muy bien pagado. A los que ya tienen pareja, seguirán muy estables. Solo traten de dejar a un lado las infidelidades y madurar. Sábado de salir de fiesta con tus amigos, arreglas tu cuarto y sacas de tu clóset lo que ya no utilizas. Recuerda ahorrar, te ayudará a sentirte más seguro.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

TAURO: Ten cuidado con los problemas de deudas del pasado; solo trata de administrarte mejor en lo económico. Vas a entrar a una maestría y a un curso de inglés. Solo trata de poner atención a todo lo que realizas para que no tengas contratiempos en tus estudios. Tendrás un golpe de suerte este 09 de agosto, con los números 06, 21. Solo trata de no platicar tu suerte para que venga a ti. Ten cuidado con lo que comes; si ya estás a dieta, trata de no dejarla. A los Tauro que están solteros, les llegará un nuevo amor del signo de tierra. Carta del tarot: “El Emperador”. Fin de semana de pendientes en tu trabajo y en tu vida personal. Recuerda no alterarte. Te invitan a salir a cenar este viernes; vístete con colores fuertes para atraer más el amor. Te busca un familiar para invitarte a una fiesta este fin de semana. Sigue con el ejercicio; recuerda que tu signo es el más atlético del zodiaco.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Ya no seas tan rencoroso en el amor; si tu pareja todavía te ama, date otra oportunidad para estar en paz. A los Géminis solteros les llegará un amor del signo Piscis o Libra, que será muy compatible. Solo no le pongas trabas a la relación; déjate querer y vive el momento porque el tiempo no regresa. A los Géminis casados, traten de no pelear por situaciones sin importancia. Recuerda que lo más importante en una relación es la confianza y sobre todo el respeto. Carta del tarot: “Los Enamorados”. Fin de semana de reacomodar tu vida. Recuerda que tu signo es el más ágil de pensamiento, y eso te hace siempre buscar el mejor bienestar para ti. Este es el momento de tomar decisiones que cambien tu entorno. Te invitan a una fiesta familiar. Recibes un dinero extra el día 10 de agosto, con los números 00, 18. Solo trata de no platicar tanto tus planes para evitar las envidias.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te compras ropa y te cambias el look para verte más juvenil. Este domingo trata de arreglar bien tu casa y reacomodar tus muebles para que las energías se renueven. Te regalan una mascota. Decides cambiarte de trabajo para la próxima semana. Carta del tarot: “La Estrella”. Fin de semana de estar con mucha prisa por salir adelante de todas las situaciones complicadas que tienes en cuestiones amorosas. Recuerda que tu signo es el más romántico del zodiaco, pero también el más dramático, así que trata de poner en orden tus sentimientos y avanzar. El viernes te invitan a salir con tus amigos de fiesta. Recuerda que siempre serás el más invitado a las reuniones, porque eres el más platicador. Trata de no salir tanto de viaje y pasar más tiempo con tu familia; recuerda que ellos son lo principal y tu mayor apoyo de vida . Recibes un dinero extra el día 8 de agosto, con los números 07, 21.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te busca un amigo para invitarte a un negocio de ropa o comida. Hazlo, que te irá muy bien económicamente. Si eres Leo soltero, este fin de semana será de muchos amores fugaces y apasionados. Si vas a tomar alcohol, solo con medida, para que no tengas cruda moral. Sales de viaje corto en estos días. Carta del tarot: “El Sol”. Fin de semana de festejos. Recibes varios regalos que no esperabas y te hacen una fiesta sorpresa este viernes. Recuerda que tu signo es uno de los más fiesteros del zodiaco, y el pretexto ideal es tu cumpleaños. Solo trata de no juntar amores del pasado para no tener problemas con tu pareja actual. Cuidado al manejar; recuerda que eres muy impulsivo y eso te hace conducir muy rápido. Calma. Te llega un golpe de suerte este 09 de agosto, con los números 04, 27. Cuando juegues, agrega tu día de nacimiento para personalizar y potencializar tu suerte.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tramitas tu papelería de residencia extranjera. Te llega una invitación a una boda familiar. Terminas de estudiar y piensas en hacer una maestría. Domingo de salir de viaje y visitar amigos o familiares para relajarte y disfrutar. Un amigo del signo Acuario o Libra te va a traicionar. Ten cuidado y no platiques tanto tus planes. Tendrás un golpe de suerte este 11 de agosto, con los números 01, 88. Carta del tarot: “El Ermitaño”. Fin de semana de sentirte y estar de lo mejor. Recuerda que tu signo está en el mejor momento del mes, y eso te ayuda a renovar tus energías positivas y atraer la suerte. Viernes de trámites y pagos atrasados. Recuerda que necesitas una buena administración de tus gastos. Cuídate de dolores de espalda y cuello; hay demasiada tensión. Trata de hacer más ejercicio y dejar el café y el refresco.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

A veces te dejas llevar por tus impulsos y eso te causa problemas en tu vida personal recuerda que para tener una pareja estable tienes que saber controlar lo que dices y haces y veraz que ya tendrás alguien en tu vida tus signos más compatibles son Géminis y Cáncer, este 08 de agosto día de estar con mucha suerte en todo lo relacionado con juegos de azar o trámites de trabajos nuevos así que aprovechen este día en todo los planes que tienes de proyectos, te llega una invitación a una boda, trámites de un crédito y sacar un carro de agencia, hablas con una expareja para ya cerrar ese círculo, el domingo será muy placentero y familiar, sabrás de una operación de un amigo y darás mucho apoyo moral, tus números de la suerte son 05 y 29. Trata de hablar con tus compañeros de trabajo y ya coordinarse mejor para sacar los proyectos que tengan en puerta, trata de no andar con amores prohibidos

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El planeta que te regirá estos días es Saturno, y junto a tu signo significa una revolución total en todo lo que te rodea. Este fin de semana vas estar arreglando tu casa o departamento recuerda que a tu signo siempre le gusta vivir bien y ordenado así que aprovecha tus vacaciones para hacer los arreglos necesarios, tendrás un pequeño disgusto con tu pareja o con alguien muy querido, trata de no hablar de más y estar más tranquilo, en este viernes te llega una junta con tus jefes de última hora para hacer cambios de puestos, sigue con tus clases de inglés que las vas a utilizar en tu futuro, será un fin de semana de más divertido y muchas fiestas, cuidado con los gastos de más y trata de ahorrar lo que más que puedas, este domingo 10 de agosto será mágico para ti y más en lo amoroso con tus signos compatibles en este día Géminis y Leo y vas a tener un golpe de suerte con los números 03 y 91.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Prepárate para un fin de semana lleno de energía positiva. Este viernes vas a estar con mucha emoción por las sorpresas agradables que la vida te tiene en este día así que amigos de sagitario traten de estar de lo más positivo y sonreírle a la fortuna que en este fin de semana te va a llegar lo que tanto deseas así que trata de vestirte de colores claros y ponerte mucho perfume, ten cuidado con los pleitos con tu pareja o trata de no darle tanta importancia o lo que te dice recuerda que tu signo es fuego y eso te hace ser muy impulsivo así que calma, te llega familiares de fueras para una fiesta, mandas arreglar tu casa o decides pintar tu cuarto, sábado y domingo de mucha alegría con tus amigos de sagitario que están solteros les llegara un amor nuevo del signo de Acuario o Aries que serán muy compatibles, recuerda que no te comprometas con asuntos que no puedas resolver trata de mantenerte al margen, este día 09 de agosto tendrás un golpe de suerte con los números 04 y11.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recuerda que tu signo es el más fuerte de carácter del zodiaco y esto te hace siempre estar a la defensiva en tu vida así aprende ya controlarte y disfrutar de lo nuevo que tienes a tu alrededor, cuídate de problemas del riñón e infecciones trata de ir con tu médico, no cortes a ese amor que es incondicional recuerda que ese tipo de personas siempre tiene que estar a tu lado, ten cuidado de no platicar lo que te platican para no ocasionar chismes sé un poco más discreto, sigues con tu dieta y ya piensas en hacerte una cirugía estética para lucir de lo mejor, este 11 de agosto tendrás un golpe de suerte con los números 02 y11 tu color es el rojo, domingo de paseo con tu familia, sigue con el curso de natación y pilates que esto te ayuda a estar de lo mejor.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tres días de estar analizando los cambios necesarios para tu vida recuerda que estás pasando por una etapa de prosperidad en tu vida y debes de aprovecharla al máximo y lo que tienes que hacer primero quitarte pensamientos negativos y amistades tóxicas para seguir con esa buena suerte, te invitan a salir de paseo este viernes con tus amigos, piensas en poner un negocio hazlo que te va a ir de lo mejor y tu carisma te hace atraer a los clientes, un amor del pasado te va a estar buscando para volver del signo de virgo o libra trata de analizarlo bien o si no sigue como ahora soltero, terminas de hacer los cambios necesarios en tu casa, sabrás de una enfermedad de un familiar que estarás dando todo tu apoyo moral, trata de dormir más en estos días para que tu fuerza se renueve al máximo, cuídate de problemas del intestino o trata de no comer tanto en la calle, este día 9 de agosto tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 13; tu color es el azul.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de muchos cambios en tu vida personal y renovaciones de energías positivas por fin dejas atrás todo lo que te hacía daño y decides también cambiar de actitud recuerda que lo mejor que puedes hacer en este momento es cambiarte de trabajo, recuerda que tu signo se hace presa de muchas energías negativas y de malas personas así trata de darte baños de pétalos rojos y blancos en este 11 de agosto para que se limpie tu energía y prende una veladora roja para protección, trata de buscar la compañía de tu familia o pedir un buen consejo, tendrás un golpe de suerte el día sábado con los números 01 y 23, te vas de viaje al extranjero, domingo de salir a pasear con tus amigos y preparar las clases de la próxima semana, recuerda que tu signo va a entrar a una etapa de energía positiva así que aprovecha para que todo lo que quieras realizar se te va a dar sin problema. Para los Piscis que están solteros, serán días excelentes para encontrar el amor con alguien de Tauro o Escorpión, serán muy compatibles contigo.