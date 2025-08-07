¡Vinilo en vivo! Quito vibra con 12 eventos simultáneos en La Floresta, La Mariscal y La Vicentina

DJ MIC y Stefanski son unos de los DJ que tocarán en la Ruta del Vinilo

Este viernes 8 de agosto, Quito se convierte en el epicentro del vinilo con una experiencia musical única: La Ruta del Vinilo, un evento que reunirá a más de 16 DJs en 12 locales emblemáticos de La Floresta, La Mariscal y La Vicentina.

La jornada es parte de la celebración por el Día Mundial del Vinilo y busca reconectar al público con la experiencia auténtica de escuchar música en su formato original.

Una propuesta que gira al ritmo del vinilo

Entre los protagonistas se encuentran miembros de La Hermandad del Vinilo, un colectivo de DJs y melómanos comprometidos con la cultura del vinilo.

Ruta del vinilo en Quito (Cortesía)

Destacan figuras como DJ MIC (José Micrófono), pionero del funk y hip hop en Ecuador, y Stefanski, selector y DJ alemán radicado en Quito, conocido por su ecléctica mezcla de sonidos setenteros y contemporáneos.

Los géneros que sonarán durante el evento van desde la cumbia y disco, hasta el dub, reggae, house, ska y música afro. Cada DJ se presentará exclusivamente con vinilos, aportando al rescate y valoración de este formato.

Más que una fiesta, una ruta cultural

Con el apoyo de Quito Turismo, esta ruta busca fomentar la vida nocturna, apoyar a la economía local y promover el turismo cultural. Cafeterías, bares, restaurantes y tiendas de discos se transformarán en escenarios para esta experiencia multisensorial.

Accede con pasaporte único

El pasaporte tiene un valor de $8 e incluye el acceso a todos los espacios participantes.

Para más información:

José Miguel Dávila: 0983319929 / dj.mic.ecu@gmail.com

Stefan Tominski: 0987590555 / stefan.tominski@gmail.com

La Ruta del Vinilo te espera: vibra con buena música, apoya lo local y celebra el arte del vinilo.