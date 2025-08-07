Hospital Niños de la Mano de María convoca a unir esfuerzos para realizar 156 cirugías reconstructivas gratuitas

El hospital ‘Niños de la Mano de María’ realiza operaciones gratuitas a pequeños con labio fisurado y paladar hendido

La campaña “Sonrisas para toda la vida” entra en una etapa decisiva. Tras un proceso de convocatoria y evaluación médica, 156 niñas y niños con labio fisurado y paladar hendido ya forman parte del programa que brindará cirugías reconstructivas gratuitas en el Hospital Niños de la Mano de María.

Ahora, el llamado es claro: necesitan sumar voluntades para que estas intervenciones se hagan realidad y para que más familias sepan que esta esperanza existe.

Con ese propósito, el hospital realizará una casa abierta especial, en la que participarán los beneficiarios, el equipo médico responsable de las cirugías y Javier Cruz, vocero oficial de la campaña, quien compartirá cómo personas, empresas y organizaciones pueden sumarse activamente a esta causa que transforma vidas.

Casa abierta Sonrisas para toda la vida

Cada nueva sonrisa representa una historia de esperanza. Estamos más cerca que nunca de hacerlas realidad.

- Martes 12 de agosto, 08h00, en el Hospital Niños de la Mano de María.

Desde su creación, el programa ha atendido a más de 4.500 pacientes y ha realizado más de 690 cirugías sin costo.

Además, brinda acompañamiento integral con servicios de nutrición, psicología, odontología, ortodoncia, audiología, terapia del lenguaje y hospedaje gratuito para familias de otras provincias.