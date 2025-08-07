Así puede entrenar tu cerebro para tener sueños más lúcidos cada noche

Lograr sueños lúcidos, es decir, ser conscientes dentro del sueño y controlarlo, es posible con práctica. Técnicas como llevar un diario de sueños, realizar chequeos de realidad, aplicar el método MILD, usar Wake-Back-to-Bed (WBTB), y mantener una higiene del sueño óptima han demostrado eficacia para aumentar la frecuencia de sueños lúcidos, aunque la evidencia científica indica que no hay garantías absolutas.

¿Cuáles son los métodos más efectivos para inducir sueños lúcidos?

1. Diario de sueños (Dream Journal)

Escribir los sueños desde el momento del despertar mejora la memoria onírica y ayuda a identificar patrones recurrentes o “señales de sueño”. Esto refuerza la consciencia y la capacidad de reconocer cuándo se está soñando.

Entrenar a tu cerebro para sueños más lúcidos. Getty imágenes. (Daly and Newton/Getty Images)

2. Chequeos de realidad (Reality Checks)

Implica realizar rutinas diarias, como identificar si los dedos están deformados, leer un texto dos veces, verificar relojes o intentar atravesar superficies con los dedos. Si se replican estos hábitos durante el sueño, pueden desencadenar lucidez.

3. MILD (Mnemonic Induction of Lucid Dreams)

Al dormir, se repite una afirmación como “La próxima vez que sueñe, me daré cuenta de que estoy soñando”, mientras se visualiza esa situación. Esto fortalece la intención consciente de reconocer el sueño.

4. Wake Back to Bed (WBTB)

Consiste en despertarse tras 4–6 horas de sueño, permanecer despierto unos 20–30 minutos y volver a dormir con la intención de lucidez. Esto favorece un retorno consciente al sueño REM.

¿Qué papel juega el entorno y la intención consciente?