Tenía cáncer y no lo sabía: la advertencia de un profesor que cambió todo para una estudiante de medicina

En octubre de 2020, Gabriella Barboza, una estudiante de medicina de 22 años en São Paulo, Brasil, participaba en una clase sobre exámenes físicos de la región del cuello. Durante la sesión, su profesor, el Dr. Daniel Lichtenthaler, le pidió que sirviera como modelo para demostrar la técnica de palpación de la tiroides.

Al realizar la demostración, el profesor notó una anomalía en el cuello de Gabriella. “Creo que él tenía miedo de hablar en ese momento, pero noté que algo no le parecía normal”, recordó Gabriella.

Al finalizar la clase, le preguntó al docente si había notado algo inusual, a lo que él respondió: “Hay algo ahí, échale un vistazo”.

Motivada por la observación de su profesor, Gabriella consultó a un especialista y, tras una serie de exámenes, fue diagnosticada con carcinoma papilar de tiroides, el tipo más común de cáncer de tiroides. Aunque no presentaba síntomas evidentes, la enfermedad ya se había extendido a otras áreas de su cuello y al esófago.

En noviembre de 2020, Gabriella se sometió a una cirugía para extirpar la tiroides y los tumores periféricos. Posteriormente, en enero de 2021, recibió una terapia con yodo radiactivo para eliminar las células cancerosas restantes. En febrero de 2021, fue declarada libre de cáncer y actualmente se somete a controles semestrales para monitorear su salud.

“Después de meses de lucha, quiero dejar constancia de este momento extraordinario en mi vida, que me hizo mejor persona y me hizo ver el mundo de otra manera”, compartió Gabriella en sus redes sociales. Su experiencia no solo fortaleció su determinación de convertirse en médica, sino que también le brindó una nueva perspectiva sobre la importancia de la empatía y la atención al detalle en la práctica médica.