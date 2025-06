¿Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando nos reímos?

Aunque todos disfrutamos de ella, lo más común es que no entendamos con precisión cuáles son los beneficios de la risa.

Para muchos, la risa y el buen humor están asociados con la alegría. Sin embargo, reírse y utilizar la risa como terapia tiene muchos beneficios para la salud del cuerpo y de la mente.

Lo expertos afirman que cuando nos reímos se produce un estímulo eléctrico en las terminaciones nerviosas de los músculos implicados y los nervios sensitivos. Este estímulo llega al cerebro y provoca la liberación de las endorfinas (neuropéptidos de actividad opiácea) que tienen propiedades analgésicas y además producen una sensación de bienestar generalizado con beneficios a corto plazo y a largo plazo.

Ya sea que una persona se ría a carcajadas al ver un programa en la televisión o se ría tímidamente por un meme, reírse le hace bien.

De acuerdo con la Clínica Mayo, la risa es una excelente forma de aliviar el estrés. Aunque un buen sentido del humor no puede curar todos los males, existen datos que respaldan los efectos positivos de la risa.

A CORTO PLAZO…

• Estimula muchos órganos: La risa mejora la toma de aire con alto contenido de oxígeno, estimula el corazón, los pulmones y los músculos, y aumenta las endorfinas que se liberan en el cerebro.

• Activa y reduce la respuesta al estrés: La risa desenfrenada enardece los ánimos y luego reduce tu respuesta al estrés, y puede aumentar y luego disminuir la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿El resultado? Una sensación agradable y relajada.

• Calma la tensión: La risa también puede estimular la circulación y ayudar a relajar los músculos, lo cual puede ayudar a reducir algunos de los síntomas físicos del estrés.

• Sonreír te hace feliz: Los neurotransmisores, como las endorfinas, son sustancias químicas liberadas por el cerebro al sonreír, y las endorfinas hacen que las personas sean más felices y se sientan mejor. Charles Darwin sugirió que lo que expresas con tu rostro puede afectar tu estado de ánimo, una teoría conocida como la “hipótesis de retroalimentación facial”.

Risa. Cuando nos reímos liberamos ciertas sustancias bioquímicas que favorecen en las personas un estado de ánimo positivo. Foto: Freepik.

A LARGO PLAZO…

• Mejora el sistema inmunológico: Los pensamientos negativos se manifiestan en reacciones químicas que pueden afectar el cuerpo al generar más estrés en su sistema y disminuir su inmunidad. En cambio, los pensamientos positivos pueden liberar neuropéptidos que ayudan a combatir el estrés y las enfermedades potencialmente más graves.

• Alivia el dolor: La risa puede aliviar el dolor al hacer que el cuerpo produzca sus propios analgésicos naturales.

• Aumenta la satisfacción personal: La risa también puede facilitar el afrontamiento de las situaciones difíciles. Además, le ayuda a conectarse con otras personas.

• Mejora el estado de ánimo: Muchas personas sufren de depresión, a veces debido a enfermedades crónicas. La risa puede ayudarte a reducir el estrés, la depresión y la ansiedad, y puede hacerte sentir más feliz. También puede mejorar tu autoestima.

• Reduce el riesgo de padecer trastornos mentales: Las investigaciones han demostrado que las personas que sonríen con regularidad parecen más seguras. Incluso, hay quienes señalan que la gente que ríe con regularidad tiene más probabilidades de ser promovida y de atraer personas.

LAS CLAVES

¿Tienes miedo de tener un sentido del humor no desarrollado o inexistente? No hay problema. El humor se puede aprender, y es más sencillo de lo que piensas.

• Prioriza el humor en tu vida: Ten a mano fotos, memes, películas, programas de TV, revistas o videos cómicos para cuando necesites un poco de humor. Busca sitios web de chistes o videos graciosos. Escucha algunos podcasts graciosos. Ve a un club de comedia.

• Si ríes, el mundo se reirá contigo: Encuentra una manera de reírte de tus propias situaciones y observa cómo tu estrés comienza a desaparecer. Incluso si al principio parece forzado, practica la risa. Le hace bien al cuerpo.

• Ríete con otras personas: Adopta la costumbre de pasar tiempo con amigos que lo hagan reír. Y luego devuelva el favor compartiendo historias graciosas o bromas con las personas que lo rodean.

• Aprende lo que no es gracioso. No te rías a costa de otros. Algunos tipos de humor no son adecuados. Usa tu discreción para discernir una buena broma de una broma mala o hiriente.