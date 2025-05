Un dermatólogo formado en Harvard advierte sobre signos tempranos de cáncer de piel

Una lesión que no cicatriza en semanas, una mancha que sangra repetidamente o un grano persistente podrían ser señales de advertencia.

El Dr. Daniel Sugai, dermatólogo formado en Harvard y radicado en Seattle, ha emitido una advertencia clara: no subestimes las señales sutiles de cáncer de piel. Según sus observaciones clínicas, lesiones que no sanan en un lapso de cuatro semanas o que presentan sangrado recurrente podrían estar asociadas a carcinoma basocelular (BCC), el tipo de cáncer de piel más común en Estados Unidos, con más de 3.6 millones de diagnósticos anuales.

El BCC puede manifestarse de varias formas: protuberancias brillantes, manchas planas escamosas o lesiones pigmentadas que sangran con facilidad. Aunque suele aparecer en áreas expuestas al sol como rostro, cuello y brazos, también puede desarrollarse en zonas menos visibles, incluyendo genitales y cuero cabelludo.

Señales que se suelen pasar por alto

El especialista advierte que muchas personas ignoran signos porque los confunden con afecciones cutáneas benignas. “Un grano que no desaparece o una costra que sangra una y otra vez no son normales”, enfatiza Sugai. También señala que no es tarde para empezar a usar protector solar, aunque lo más efectivo es haberlo utilizado desde la infancia.

Otros signos a observar

La dermatóloga Fatima Fahs agrega que otras manifestaciones tempranas pueden incluir:

Líneas oscuras o manchas cerca de las uñas.

Lunares nuevos o que cambian de forma, tamaño o color.

Aquí entra en juego la regla ABCDE para detectar melanoma (una forma más peligrosa de cáncer de piel):

A : Asimetría

: Asimetría B : Bordes irregulares

: Bordes irregulares C : Color desigual

: Color desigual D : Diámetro mayor de 6 mm

: Diámetro mayor de 6 mm E: Evolución en el tiempo

Lo que dice Mayo Clinic

La prestigiosa Mayo Clinic refuerza esta alerta, destacando que el cáncer de piel es el tipo más frecuente a nivel mundial. Señalan que cualquier cambio nuevo en la piel, como el crecimiento de una mancha, una úlcera que no cicatriza o un lunar inusual, debe ser evaluado por un especialista. También coinciden en que la exposición acumulativa al sol y las quemaduras solares tempranas son factores de riesgo determinantes.

Mayo Clinic recomienda:

Usar protector solar de amplio espectro SPF 30 o superior.

Evitar el bronceado artificial.

Usar ropa protectora, sombreros y gafas de sol.

Realizar autoexploraciones mensuales de la piel.

Visitar al dermatólogo anualmente o con mayor frecuencia si hay antecedentes familiares o factores de riesgo.

El mensaje de los expertos es claro: no ignores lo que parece menor. Detectar a tiempo un cáncer de piel puede marcar la diferencia entre un tratamiento sencillo y uno complejo. Consulta con un dermatólogo ante cualquier cambio persistente o inusual en tu piel.