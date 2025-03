Armoni-K: un espacio que promueve la terapia creativa para cambiar la vida de los adultos mayores

Bailemos. Una palabra simple, pero con un poder inmenso. Es el llamado de Armoni-K, una campaña que busca transformar la percepción del envejecimiento en Ecuador y ofrecer a los adultos mayores una vida activa, saludable y digna a través del baile como terapia física y emocional.

PUBLICIDAD

El envejecimiento en Ecuador es un desafío creciente. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la población de adultos mayores ha aumentado en la última década, pero los programas para garantizar su bienestar siguen siendo insuficientes.

Armoni-K surge como una solución accesible y efectiva, promoviendo la bailoterapia no solo como entretenimiento, sino como una herramienta terapéutica que mejora la salud cardiovascular, la movilidad y la fuerza, mientras combate la ansiedad, la depresión y el aislamiento social. “El baile te hace libre”, y lo demuestra no solo en adultos mayores, sino en niños con síndrome de Down, quienes experimentan una conexión única con la música y el movimiento.

Diversas campañas han comprobado cómo el baile se convierte en una vía de expresión, felicidad y fortalecimiento emocional. Si el baile logra esto en distintas poblaciones, ¿por qué no convertirlo en una terapia universal? Dentro de Armoni-K, se han desarrollado una serie de talleres dirigidos a diversas comunidades, desde colegios hasta centros para adultos mayores, eliminando barreras y haciendo que la bailoterapia sea accesible para todos. Como parte de esta iniciativa, se llevará a cabo Ritmo Vital, un evento que reunirá a especialistas, instructores y entusiastas del movimiento para demostrar el impacto real de la bailoterapia en la vida de las personas mayores.

La invitación está abierta: Bailemos. No importa la edad, la condición o la historia, el movimiento nos une y nos devuelve la vitalidad.

Únete a Armoni-K y a su evento Ritmo Vital, una campaña de educomunicación realizada por Alison Barreno y Nicolle Díaz y sé parte del cambio.

El evento está abierto a todo el público y se llevará a cabo en la Universidad San Francisco de Quito el sábado 5 de abril.