Horóscopo para avanzar con bienestar al éxito la semana del 7 al 13 de octubre

Aries

Esta semana será apropiada para terminar de engranar ese proyecto que por el que estás trabajando muy duro y que te mantiene estresada y a la expectativa de lo que viene. Detente por un instante a pensar: ¿Qué es lo que te falta para concretar? Habrá retrasos, pero es cuestión de tiempo para que todo fluya. Con tu pareja ya tienes equilibrio económico y los planes a futuro van muy bien, pero necesitan salir de la rutina del trabajo e impulsar la pasión y el deseo.

Tauro

Es una semana en la que no debes agobiarte por todo el trabajo que tienes que sacar adelante. Busca la manera de organizarte y tomar decisiones que te permitan agilizar todo lo necesario para culminar esta etapa con éxito. Cuando tomas la decisión de la convivencia en pareja sabes muy bien que no todo es amor y pasión, que hay diferencias que solucionar y propiciar la reconciliación.

Géminis

Hay una situación laboral que debes solucionar pronto para que logres arrancar con los negocios y a producir lo que te garantizará el futuro inmediato. Trata de pasar la página del pasado y seguir adelante, pero con la plena convicción que buscaste el momento oportuno para resolver y asumir errores. La relación que iniciaste cuenta con las bases suficientes para consolidarse: ambos tienen los mismos intereses, ya han compartido la intimidad que les ha resultado gratificante y quieren estar siempre juntos.

Cáncer

Cuando se toman decisiones que cambian nuestro rumbo no se puede echar para atrás, hay que seguir con todas sus consecuencias. Mira hacia adelante y sigue tu camino para que avances en otros aspectos de tu vida y para ello la actitud positiva es indispensable. Tu relación está pasando por uno de sus peores momentos. No quieres pensar cuáles son los motivos, aun cuando tienes muy claro lo que pasa. No dejes que esto siga así, confronta a tu pareja y traten de solucionar.

Leo

Estás pasando por un momento de inconformidad en el plano profesional que no te deja avanzar. Te conviene decidir con acierto qué camino tomar. Tómate un tiempo para poder reflexionar, porque necesitas con urgencia buscar salidas para no quedarte estancada. Esa persona que conociste hace pocos días y con la que has estado compartiendo momentos agradables, te hace sentir esas mariposas en el estómago tan maravillosas que estás en una nube. Pero sé prudente porque puedes llevarte una desilusión y no estás para eso.

Virgo

Estás en una encrucijada para tomar una decisión que puede significar avanzar o quedarte estancada en el lugar donde estás. Las líneas para resolver ya están marcadas y sabes qué hacer, así que te toca ponerlas en práctica. Tu intuición e intelecto son las armas poderosas para salir airosa y exitosa de esta situación que es pasajera. De una muy bonita amistad, compartir y verse el uno al otro de manera diferente, ha surgido una chispa. No se limiten por el hecho de tener muchos años de conocerse.

Libra

Estás comprometida con tu trabajo, pero hay algo que sientes que falta y que te hace tomar la determinación de cerrar este capítulo y abrir otro. No hay excusas, es el momento de hacer el cambio que te permitirá cumplir tus metas. Eres inteligente, decidida, arriesgada, así que no permitas que te detengan y avanza con pie firme. Alguien de tu pasado llega a tu vida y en un momento en el que te sientes con una soledad inmensa. Revivirás momentos de mucha alegría y eso te conectará tanto que te ilusionaras.

Escorpio

Esta semana tienes que reflexionar tus acciones para enfrentar una situación que te tiene atrapada. Pero tienes que salir, tienes que actuar, porque quedarte solo pensando no trae soluciones. Así que agarra el toro por los cachos y resuelve pronto todo lo que está estancado para que el éxito y la fortuna lleguen a ti. Te cansaste de los desprecios, el desamor y el maltrato. Decidiste cambiar y no te arrepientas de esta decisión que tomaste. No funcionaba esa relación porque eres merecedora de alguien que te valore.

Sagitario

Hay alguien que hace todo para ponerte obstáculos y evitar que brilles como lo has hecho hasta ahora en el ámbito profesional. No permitas que nadie te robe tu actitud positiva, tu estrella y sobre todo tu fuerza para echar adelante en cada una de las metas que te has trazado. Deja la monotonía, sal de la rutina, busca una manera de ser más creativa con tu pareja. No pierdan tiempo en pensar solo en el trabajo, en producir y nada más.

Capricornio

No te resistas a ponerle pausa a tu vida profesional para evitar problemas de salud a largo plazo. Dale prioridad a tu vida personal, dedícate más a ti y soluciona situaciones que te generan preocupación. Los próximos días serán propicios para la reflexión y la organización de tus ideas. Cuidado con lo que oculta tu pareja. Para no llevarte una sorpresa lo mejor es que propicies una conversación sincera que les permita poner las cartas de ambos sobre la mesa y decidir qué quieren para el futuro. No es el momento de intensidades, sino de madurez para tomar decisiones.

Acuario

Esta semana lo principal es evitar provocaciones que te lleven a los extremos y, además, a tomar decisiones que pueden ser muy negativa para tus avances profesionales. Toma con calma las cosas y ármate de paciencia y tolerancia para que quites del camino los obstáculos que no te dejan seguir adelante. Tienes que dejar de ser posesiva, porque eso puede provocar una ruptura con tu pareja. A nadie le gusta que lo vigilen, lo atosiguen y le controlen la vida. Si quieres construir una relación sólida, debes hacerlo desde la confianza y el respeto.

Piscis

Tienes retrasos con los negocios que desde hace tiempo estás llevando adelante y eso te quiebra un poco la voluntad. Es solo una etapa que vas a superar con mayor esfuerzo y dedicación. Además, permitiendo que tu familia te apoye para que todo fluya. Las diferencias están causando problemas con tu pareja que se solucionan con solo propiciar una conversación, donde ambos se sinceren qué quieren el uno del otro. Busca la reconciliación, recupera ese amor y esa pasión que los une y sigan adelante que este esfuerzo va a valer la pena.