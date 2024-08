Influencer genera controversia por usar asquerosa mascarilla facial: esto es lo que dicen los médicos

Débora Peixodo es una modelo brasileña que ha incursionado en la plataforma streaming Only Fans, donde ha formado una comunidad importante, pero también en Tik Tok, y fue precisamente desde esta red social que compartió un video que generó controversia y que ahora mantiene en alerta a médicos, debido a que, como se manejan hoy por hoy las redes sociales, es muy probable que miles de personas las repliquen.

El pasado 1 de agosto, la creadora de contenido publicó el video en el que afirma que su cutis lozano lo ha conseguido gracias a la mascarilla facial hecha con sus propias heces fecales. El clip dura 01:36 minutos y en este explica todo lo que hace. Ya el material cuenta con casi 40 mil visualizaciones, lo que ha indignado y preocupado a muchos.

Se ve a la modelo que sacó un pequeño frasco que contiene un excremento de la nevera. Ella lo destapó y procedió a untar con un ayuda de una paleta pequeña, el popó por toda la cara, luego la difuminó, para posteriormente tapar su nariz con un gancho de ropa y así soportar el olor.

Sin embargo, muchos internautas pusieron en duda de que realmente se trata de caca porque en ningún momento hace un gesto desagradable por el olor que despide, algo que no suele ocurrir en el resto de las personas. Además, también recibió duros señalamientos por su irresponsable acción.

“Deja de hacer famosa a la gente estúpida. Esto es peligroso y no hará nada por tu piel, ya que la caca es la forma que tiene el cuerpo de deshacerse de las cosas malas que tienes dentro”, “Este es un gran ejemplo de que sólo porque puedes, no significa que debas hacerlo”, “¡Esto no es seguro! en absoluto!” y “Gente, ¡vaya basura!”, le dejaron en los comentarios.

Qué tan beneficiosa o perjudicial es la mascarilla fecal

La reconocida gastroenteróloga colombiana Juliana Suárez Correa compartió en su cuenta en Instagram todo lo relacionado sobre este nuevo tratamiento facial y por qué puede ser muy peligroso. “Amigos no, no lo hagan. Esto no tiene ninguna sustentación científica, mejor consulten a un médico dermatólogo”, escribió en el video que compartió.

Además, explicó: “No encontré ningún estudio que demuestre que esto tiene beneficios. ¡Falso! De hecho, tiene riesgo de infecciones den piel a nivel gastrointestinal”. A ella se le sumó Tunc Tiryaki, un cirujano plástico de Londres, quien acotó para el New York Post: “Las heces contienen una gran cantidad de bacterias, virus y parásitos, incluidos E. coli, Salmonella y helmintos, que pueden causar infecciones y enfermedades graves”.

“Aplicar heces en la cara puede introducir estos patógenos en el cuerpo a través de pequeños cortes, abrasiones o membranas mucosas, lo que puede provocar infecciones cutáneas graves o enfermedades sistémicas”, añadió el médico, que instó a utilizar en su lugar productos modernos para la piel.