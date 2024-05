Horóscopos de Los Ángeles y las acciones para avanzar a la prosperidad este miércoles 22 de mayo

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Miguel

No es una tragedia que no alcances los objetivos, lo malo es que te rindas en el camino y eso es lo que no te debes permitir. Pídele al ángel Miguel que te guie para seguir adelante y alcanzar el éxito.

Tauro

Arcángel Rafael

Hay momentos en la vida en las que hay que pelear una y mil veces las batallas para poder ganar, así que confía en ti para avanzar. Invoca al ángel Rafael para que sea tu guardián te ilumine con su luz divina.

Géminis

Arcángel Uriel

Es el momento de tomar decisiones para mejorar en el y así ayudar a quienes dependen de ti porque tu eres el ejemplo para ellos. Invoca a Uriel para que tengas fuerza espiritual para lograr todo lo que te propongas con éxito.

Cáncer

Arcángel Raziel

No puedes permitir que tu carácter te domine porque estás provocando el alejamiento de todos y hay momentos en el que necesitamos el trabajo en equipo. El ángel Raziel te pide reflexiones esta situación para que cambies de actitud y puedas seguir adelante.

Leo

Arcángel Metatrón

Estás sin ánimos y sin fuerzas por todo lo que te ha tocado resolver para poder alcanzar tus objetivos. Hazle caso a tu intuición para que tus sueños se hagan realidad. Metatrón es el ángel de la fortaleza que te invita a reflexionar para vencer los obstáculo.

Virgo

Arcángel Haniel

Pasas por una crisis emocional y debes tener paciencia para superarla. Acepta que otros te tiendan la mano para salir airosa de esta situación. El ángel Haniel estará contigo siempre, así que eleva oraciones para agradecer y recibir.

Libra

Arcángel Jeremiel

En el plano sentimental estás muy descontrolada, no sabes cuál es el camino que debes tomar y sientes que las indecisiones hacen tambalear el futuro. El ángel Jeremiel es la comunicación con Dios, pídele sabiduría para tomar la mejor decisión.

Escorpio

Arcángel Chamuel

No vas a conseguir nada desde la imposición, hay que bajarle al carácter y entender que no todo el mundo está dispuesto a aceptar lo que tu quieras, que existen los matices. El ángel Chamuel te guía para que tomes el camino del entendimiento.

Sagitario

Arcángel Barachiel

No permitas que otros te utilicen y decidan por ti en tu relación sentimental. Sólo tu tienes que decidir lo que quieres para ti y para tu futuro. El ángel Barachiel te guía desde el corazón para que pongas punto final a las intromisiones.

Capricornio

El arcángel Gabriel

Alguien llega a tu vida como una bendición divina para apoyarte por que estás pasando por un momento difícil y tu eres la fuerza de todos. El ángel Gabriel será tu guardián y tu fortaleza espiritual.

Acuario

Arcángel Jehudiel

Tienes desde hace tiempo la idea de emprender en algo que te ayudará a crecer. No le des más vueltas a la cabeza y ve a la acción. Pide con fuerza al ángel Jehudiel para que te guíe y te abra los caminos del éxito.

Piscis

Arcángel Raziel

Debes ser consecuente con los compromisos que asumes en tu vida personal, porque de ello depende avanzar en el futuro. Pídele sabiduría y paciencia al ángel Raziel para que puedas asumir la responsabilidad que te espera.