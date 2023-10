Mhoni Vidente: los horóscopos de octubre

Mhoni Vidente te trae los horóscopos de octubre de 2023 y en especial cuáles son tus días de la suerte para todo este mes.

Conoce cuál es la predicción que tiene para ti, cuáles son tus colores que te traerán abundancia o el signo con el que tienes mayor compatibilidad para encontrar el amor.

Mhoni Vidente te da los tips para que los disfrutes al máximo, pero también te alerta lo que debes cuidar en tu salud o lo que debes hacer para que no te roben la suerte.

Revisa si es tu momento de ahorrar, de cambiar de trabajo o si puedes emprender algún proyecto que mejore tu economía.

La astróloga te da sus recomendaciones para que triunfes en la vida y alcances tus objetivos personales y profesionales.

Mhoni Vidente te comparte los consejos para octubre ante situaciones complicadas y te da sus recomendaciones personalizadas.

Entérate qué es lo que Mhoni Vidente predice para ti en este mes que inicia y también el horóscopo de las personas que te rodean.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En este mes va a guiarte el arcángel Metatron, que te recomienda determinación y autocontrol. Sigue tus metas y sueños, y controla tu carácter e impulsos, que deben ser más cautelosos al momento de una discusión. Un reconocimiento a tu trabajo vendrá. Tus mejores días serán 01, 10, 13, 18, 25 y 27 de octubre, esos días son mágicos y de buena suerte para ti. Tus colores de la fortuna son el azul y el plateado, y tus números de la suerte son 07 y 20. En este mes será de renacimiento por completo. Si estás en pareja, trata de entender que el amor no se acaba, solo se mueve de lugar. Si te encuentras en busca de pareja amorosa, te va a llegar alguien del signo Leo, Libra o Capricornio y van a ser muy compatibles. Trata de relajarte más y seguir con ejercicio para que puedas estar 100% en tu vida. Va a ser un mes de salir de viaje, así que prepara tu maleta.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Gabriel te va a guiar en este mes, te dice que es el momento de actuar conforme a tus planes y metas, que no seas tan indeciso y que luches por las oportunidades que se te van a presentar para ser un triunfador. No dudes de tu capacidad, eres grande y fuerte. Tus días mágicos son el 03, 05, 14, 20, 22 y 26 de octubre. Tus signos compatibles son Acuario, Virgo y Capricornio. Tus colores mágicos son el rojo y el blanco. Tus números de la suerte 06 y 27. Trata de controlar los problemas de temperamento para realizar lo que tienes en mente. Los Tauro casados tendrán una nueva etapa de embarazo. Terminas de hacer unos pagos de tu tarjeta. Tendrás muy buenas noticias de arreglar asuntos legales y por fin vas a poder resolver los pendientes que tenías de demandas. Estarás en una etapa de quitarte todo lo negativo y ver hacia adelante.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Uriel es el que te va a acompañar en este décimo mes del año. Tendrás estabilidad en tu vida personal y eficiencia en tu ámbito laboral, combina estas características y llegarás muy lejos en la vida. El arcángel Uriel es el encargado de la riqueza y abundancia, invócalo cada vez que necesites algo. Tus días mágicos durante octubre son 01, 07, 11, 14, 23 y 30. Tus signos compatibles son Acuario, Leo y Libra. Tus números mágicos son: 17 y 19. Tus colores de la abundancia son el azul y el rojo. Sal a caminar y ten más contacto con la naturaleza para que tu energía crezca. Trata de no comprar lo que no necesitas y empieza a ahorrar. Eres el más sociable del Zodiaco, pero trata de equilibrarlo con tu vida diaria para no tener problemas de salud. Tendrás algunas dudas con tu pareja, debes tomar decisiones y definir qué necesita tu vida amorosa.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Metatron es el que te guiará en este mes; dice que creas más en ti, ya que la fórmula perfecta la tienes en tus manos: tu talento es muy grande, solo que te falta autoconfianza. Tus días mágicos son 01, 07, 13, 20 y 26 de octubre. Tus signos compatibles son: Escorpión, Aries y Virgo. El amor llegará muy pronto para quedarse en tu vida. Tus números mágicos son 08 y 09. Tus colores de la abundancia son el naranja y amarillo. Octubre, mes de tratar de entender que lo que te pasa en cuestiones personales son aprendizajes de vida.Vendrán a ti muy buenas sorpresas de negocios que te darán prosperidad. Cuídate de problemas de chismes y trata de no caer en provocaciones de los demás. En el amor eres muy intenso y siempre quieres controlar todo, pero lo mejor de una pareja es la confianza y la comunicación. Sales de viaje por cuestión de negocios.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Jofiel es que te acompañará durante este mes de octubre. Dice que vas a brillar como una estrella, no dejes que nada y nadie apague tu luz. Es el momento de hacer una depuración de las personas que te rodean, sobre todo quien está contigo por interés. Tus días mágicos son 03, 06, 12, 20 y 27 de octubre. Tus signos compatibles son Sagitario, Aries y Cáncer. Tus colores de la prosperidad son el rojo y verde. Tus números de la lotería 04 y 10. Vendrá la oportunidad de un trabajo nuevo, sólo tienes que ser más discreto con tus comentarios y no platicar tus éxitos. Realizas las compras para tu casa y asuntos personales, solo trata de organizarte más con tu dinero. Te buscan de un antiguo trabajo para invitarte a participar otra vez en esa compañía. Cambias tu carro por uno más reciente. En este mes de octubre te llega la invitación de salir de viaje con tu pareja

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Chamuel es que te va a acompañar y te dice que tu vida se transformará para bien, que son tiempos de tomar decisiones para hacer un cambio positivo. Cuesta tomar decisiones, pero cuando lo haces, tu vida cambia. Tus días mágicos durante este mes son el 07, 10, 15, 20, 23 y 28, en ellos puedes hacer cambios positivos en tu vida laboral. Tus colores de la abundancia son el verde y el naranja. Tus números mágicos 11 y 30. Tus signos compatibles son Capricornio, Aries y Géminis. Tu signo es bueno para la administración, trata de seguir con los estudios y aprende a hablar otro idioma. En el amor, seguirás dudando de esa persona que está contigo, recuerda que tu signo siempre necesita estar seguro de todo. Sigue con la dieta y mantente en forma. Trata de descansar más, recuerda que el día se hizo para trabajar, la noche para dormir.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Miguel te protegerá y por eso te dice que dejes el pasado, es tiempo de construir tu presente y un futuro prometedor. Vendrá un ciclo de vida lleno de oportunidades, crecimiento laboral y personal. Es un buen momento para desarrollarte más en cuestión de estudios y negocios propios que te den abundancia, esto te dejará más ganancias y te protegerá de brujerías y mal de ojo. Tus días mágicos son 01, 06, 11, 20 y 25, tus colores de la abundancia el amarillo y rojo, los números de la fortuna el 21 y el 25. Tu compatibilidad en el amor es con los signos Acuario, Piscis y Géminis. Tu energía positiva se reinventa y te ayuda a estar de lo mejor y celebras tu cumpleaños, por lo que habrá muchos festejos y regalos sorpresa. Recuerda que este es el momento de tomar las decisiones drásticas necesarias para que tu destino cambie para bien.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Durante octubre, tus mejores días son 01, 03, 07, 16, 21 y 28, los colores de la prosperidad el naranja y el rojo. Tus números mágicos serán 02 y 23. Piscis, Cáncer y Virgo son tus signos de compatibilidad para el amor. El arcángel Uriel te guía y dice que atraigas la prosperidad, quita de tus pensamientos todo lo negativo y busca oportunidades de crecimiento laboral porque se te dará sin problema. Te llegará ese dinero que te debían, por lo que tendrás éxito rotundo este mes, además de tranquilidad económica. Un amor nuevo llega para quedarse, además tendrás la oportunidad de lograr lo que siempre habías anhelado: un negocio propio o un cambio de trabajo. Solo trata de no ser tan expresivo con tus cosas, porque no todo mundo te quiere bien y sienten envidia hacia ti. Estás en tu época de ahorrar. Ya no busques ese amor que ya no está a tu lado.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

El arcángel Rafael te dice que ya no insistas con ese amor que no era para ti, es mejor dejar eso atrás y volver a empezar desde cero con personas más compatibles contigo. Tienes que tomar decisiones con la razón, trata de no ser tan impulsivo al momento de hacer cambios en tu vida. Te espera lo mejor en cuestión laboral y amorosa, pero tienes que dejar atrás el pasado. Tus días mágicos serán 01, 08, 13, 17, 20 y 26 de octubre. Tus signos compatibles para temas del corazón son Aries, Géminis y Leo, en la lotería juega con los números 01 y el 16, tus colores de abundancia son azul y blanco. Recuerda que tu signo siempre está en busca del amor o pareja ideal, por eso en este mes se te dará una relación formal que te dará estabilidad emocional. Ten cuidado con compañeros de trabajo, trata de no confiarles mucho tus asuntos personales.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Ariel te dice que lo más importante en la vida es la salud, así que no la descuides y siempre mantente lo más saludable posible. El perdón es una palabra mágica que cuando la usas cambia tu vida para bien. También tienes que tener confianza en ti mismo, ya que cuentas con el poder y fuerza necesaria para lograr lo que deseas, solo trata de controlar el mal carácter y verás que el triunfo estará en tus manos. Tus días mágicos: 01, 07, 10, 16, 20 y 28 de octubre. Tus signos compatibles para el amor son Aries, Tauro y Virgo, tus números y colores de la abundancia y fortuna: 03 y el 13, azul y el blanco. Tendrás un nuevo comienzo en todo lo que realices, dejarás todo lo negativo que te estaba haciendo daño para pasar a otra etapa de felicidad y prosperidad. Sales de viaje con tu pareja porque lo más importante de una relación es la convivencia.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En este mes te harás una cirugía estética, no tengas miedo porque todo saldrá de lo mejor y más porque tienes la protección del arcángel Jofiel. Te recomiendo que te liberes de ataduras del pasado porque retienen tu vida personal. Son momentos de crecer en lo profesional y sin limitantes, debes tener mayor confianza en ti mismo para salir adelante. Eres grande para los negocios y relaciones públicas, así que no dudes y deja entrar el dinero a tu vida. Tus números mágicos: 14 y 15. Tus días de la suerte: 01, 13, 15, 20 y 27, tus colores de prosperidad son naranja y azul, y el en amor eres compatible con Tauro, Virgo y Libra. Te recomiendo que empieces a ahorrar y controles tus gastos para que logres formar un patrimonio. Ya no seas controlador en tus relaciones de pareja y aprende a tener tu espacio, eso te ayudará a ser más feliz.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En este mes recibes una gratificación económica en tu trabajo, eso te ayudará a empezar a ahorrar para el futuro. Sabrás de un embarazo familiar que te dará mucha felicidad y saldrás de viaje con tu pareja y familia. El arcángel Miguel te protegerá durante este mes de octubre. Te recomienda que te liberes del pasado porque viene un presente muy prometedor. Deja de controlar todo lo que te rodea, permite que fluya y verás que las buenas energías estarán a tu lado. Rodéate de personas buenas de espíritu e inteligentes. Nunca te rindas hasta que consigas tu éxito, además estarás protegido de envidias y mal de ojo. Tus mejores días son 01, 08, 16, 23, 24 y 27, tus colores de la abundancia son el rojo y azul. Tus signos compatibles para el amor son Escorpión, Capricornio y Cáncer. Tus números para los juegos de azar: 18 y 29.