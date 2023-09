Conoce la carta del tarot para alcanzar la suerte y el amor la semana del 25 de septiembre al 1 de octubre 2023

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

Nueve de Copas

Culminas una semana con muchos logros en lo profesional que debes aprovechar para ajustar tus finanzas y resolver compromisos. Prudencia en el tema del amor porque están a punto de tomar una decisión que requiere armonía, sentido común y prudencia. La carta te dice que vas a concretar esta semana un negocio, la firma de un documento que estuvo estancado por mucho tiempo. Todo fluye con buenas perspectivas.

Tauro

Ocho de Oros

Si tienes actitud positiva, todo va a salir muy bien en el ámbito laboral. Te espera mucho trabajo de algo que debes finalizar antes de iniciar otro proyecto. Cuidado con las discusiones con tu pareja por celos o por una situación donde un tercero está metiendo la mano. Los problemas de pareja son de dos. Trata de salir de todo lo que te genera conflicto para que inicies con buen pie este último trimestre del año que será para mejorar tus finanzas.

Géminis

Diez de Copas

Vas a presentar algunos problemas económicos que te harán movilizarte con los negocios. Era lo que necesitaba tu estado de ánimo para arrancar definitivamente y buscar soluciones. Paso a paso vas lograr con éxito sacar adelante los negocios y a producir para ese equilibrio financiero que tanto necesitas. Sigues insistiendo en resolver las diferencias con tu pareja y llegará un momento en que te darás cuenta que lo mejor es tomar la decisión de la separación. El tiempo se encargará de darte respuestas

Cáncer

Cuatro de Espadas

Será una semana de cambios importantes en lo laboral, en lo que debes adaptarte para sobrevivir en ese mar de conflictos. Enfócate en hacer lo que te corresponde, levanta los negocios porque de ello depende que tu economía avance y deja que los demás resuelvan sus problemas. La carta te indica que debes cambiar de actitud con tu pareja, que él está allí para apoyarte y tu carácter no deja que el amor fluya. Bájale dos y verás que la relación cambia para mejor.

Leo

Carro

Serán unos días de celebración porque lograste culminar rápidamente un trabajo que te trajo grandes satisfacciones. Ahora puedes sentarte a reflexionar y tocar la puerta para nuevas oportunidades porque necesitas garantizar tus finanzas para último trimestre del año. Las cosas no van a la velocidad que esperas, pero se van a concretar en los próximos días. Celebra la vida porque tienes salud y amor. Ese ser incondicional, que te quiere bien y te valora llegó a ti cuando menos lo esperabas, así que disfruta de esta plenitud.

Virgo

Mago

Estás en un proceso de ajustes en el plano laboral porque estás a punto de cerrar un negocio por el cual te esforzaste. Vas a recoger los frutos que te ayudarán a estar holgada estos últimos meses que quedan del año. Tienes que bájale a la ansiedad porque las cosas se van a dar a su tiempo. La carta también te indica que le bajes dos al ego, porque eso te trae problemas con la pareja. Tú eres un ser de amor y generosidad, así que tu relación debe encaminarse a la consolidación y no al fracaso.

Libra

Cinco de Bastos

Competencias y rivalidades te vas a conseguir en todos lados, así que procura tener la paciencia y tolerancia para soportarla a la hora de tomar decisiones. Te ofrecen una oportunidad laboral diferente, piénsalo porque viene con muy buenas perspectivas. No pierdas el norte de tus objetivos y avanza al éxito. La carta te dice que tu pareja se siente inconforme con tu distancia, así que debes procurar una conversación para salvar tantos años de convivencia.

Escorpio

Seis de Espada

Todo lo que ocurra en tu entorno económico dependerá de tu fuerza interior, busca para encontrar las claves para el éxito. Tienes que reprogramar tu mente a lo positivo y a las buenas vibras porque esa actitud de derrota no te va a dejar avanzar. Procura ponerle pasión en todo lo que hagas y así tendrás mejores resultados. El amor está allí, muy cerca de ti, apoyándote y fortaleciéndote para que salgas adelante. No celes, no seas posesiva, no pierdas el tiempo en eso.

Sagitario

Cinco de Oros

Necesitarás paciencia, esfuerzo y tendrás que transigir para lograr que el trabajo vaya sobre ruedas. Si decidiste que este es el mejor camino para lograr que los proyectos avancen, revisa si es conveniente. Esfuérzate para que veas los frutos muy pronto. La carta te indica que, aun cuando el camino está lleno de piedras, va a triunfar el amor y tú y tu pareja se van a consolidar en la medida que los dos reflexionen sobre sus diferencias.

Capricornio

Rey de Espada

Piensa antes de realizar ese gasto, porque, aunque tu estabilidad económica no pasa por un mal momento, deberías prevenirte. Los próximos días serán de muchos cambios y debes tener la suficiente entereza para adaptarte a ellos. Así que paciencia y tolerancia. La carta te advierte que tengas cuidado cómo le dices a tu pareja que tienes algunas molestias. Trata de hacerlo con madurez, sin reclamos extremos, que no se vea como celos exagerados.

Acuario

Rey de Oros

Las puertas de la prosperidad y el éxito están abiertas para ti porque tienes las habilidades y el talento necesario para estos negocios. Los próximos días serán cruciales para que tus finanzas se incrementen y puedas salir de esas deudas que te preocupan. Esta carta tiene mucho poder, te indica que todo está en orden y vivirás un tiempo de armonía y calidez en las relaciones íntimas con tu pareja, pudiéndose manifestar cierta actitud protectora.

Piscis

Cinco de Espada

Los enfrentamientos en el plano profesional los debes evitar a toda costa porque te pondrán en un aprieto innecesario por no controlar el carácter. El clima laboral no es el ideal, pero hay personas que merecen ser más que compañeros porque te demostraron su amistad. Recuerda que la prudencia es un arma poderosa que se debe utilizar en lo laboral y en tu vida sentimental. Tu pareja estará allí en todo momento para apoyarte cuando lo necesites, pero habrá mucha tensión en tu relación, ya que tus actos no serán muy aceptados por tu pareja. No trates de justificarte.