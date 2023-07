Conoce tu carta del tarot para alcanzar la suerte y la abundancia del 17 al 23 de julio de 2023

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

La Luna

Es una semana para estar alerta y tener cuidado con tu trabajo y el dinero. Hay verdades que te rehúsas aceptar y lamentablemente la debes asumir porque debes tomar decisiones para no quedarte estancada. Pasa la página y empieza desde cero que necesitas producir. Tendrás una conversación muy tensa con tu pareja porque hay diferencias que solucionar, deja la desesperación que todo tiene solución. La paciencia es la palabra que debe estar presente en tu mente constantemente.

Tauro

El Hierofante

Es una semana para replantearte los objetivos en el plano laboral y ser prudente con cada paso que vayas a dar. No hagas caso a los comentarios que se estén generando. Reflexiona y sigue el consejo de personas expertas que estén a tu lado para tomar decisiones. No eches por la borda todo lo que te ha costado esta nueva oportunidad que te da la vida. Si sientes que no estás con la persona adecuada, no le des larga al asunto y toma la decisión, pero trata de que sea sin herirse y en sana paz.

Géminis

Los Amantes

Será una semana de mucho trabajo, donde surgirán algunas complicaciones que tendrás que resolver. Tu intuición será tu gran aliada y la decisión que tomes te dará paz y tranquilidad por vas a salir delante de todas las complicaciones que hay en el camino. El éxito está en tus manos. Escucha tu corazón porque solo tu y esa persona saben lo que quieren el uno del otro. La vida es una sola y se encontraron para vivir la pasión plenamente, así que disfrútense.

Cáncer

El Carro

Esta semana será de arduo trabajo porque arrancarás con nuevos proyectos que serán los que te ayudarán a mejorar considerablemente tu economía. El Carro es una carta fuerte que te indica que debes comprometerte a seguir adelante y a ser constante en lo que te propones, así que no puedes fallar. Tienes que renovar tu vida social, encerrada en casa o solo trabajando no vas a conocer prospecto que quieran tener una relación amorosa. Así que ponte bella y acepta todas las invitaciones que te hagan.

Leo

La Fuerza

Estás semana tus finanzas mejoran porque esos negocios por los que trabajaste duro para que arrancarán, al fin dan sus frutos y eso te ayudará a resolver un momento difícil de salud que estás pasando. Poco a poco vas a salir de eso y otros compromisos porque los astros están a tu favor. Hay algunas diferencias que están causando conflictos con tu pareja. La mejor forma de solucionar y buscar la reconciliación es propiciando una conversación. Así que no pierdas el tiempo y resuelvan para que estén en armonía.

Virgo

El Ermitaño

A veces quieres tener el control de todo y no se puede, así que esta será una semana para reflexionar y tener mucho cuidado con cada paso que das para no cometer errores que después tengas que enmendar. La carta te advierte examinar cuidadosamente las decisiones que tomas. Deja los celos y la terquedad, si no confías en tu pareja ¿para que sigues con ella? Toma una decisión, pero justa porque ambos tienen culpas en lo que está sucediendo. La comprensión, la confianza y el respeto deben ser las premisas para seguir adelante.

Libra

La Justicia

Esta semana van a surgir algunas dificultades, pero tu intuición, paciencia y capacidad de análisis te ayudarán a salir muy rápido de estas situaciones. La carta también te indica que un negocio que te proponen será muy acertado y que puedes invertir en él con confianza, pero manteniendo la prudencia. Las cosas no han salido como lo esperabas con está persona con la que decidiste iniciar una relación. Si no funciona, lo mejor es dejarlo así y seguir sola. Ya aparecerá ese ser especial que sueñas.

Escorpio

La Muerte

Te vienen momento de cambios, al principio difíciles de asimilar, pero con el tiempo las cosas van a mejorar y verás que valió la pena transitar por esas situaciones. Tu fortaleza y valentía para llevar adelante cualquier reto ha sido la clave para que hoy estés bien en el plano profesional y económico, no tomes decisiones de las que te puedas arrepentir. Mantén la cautela. El amor está en el aire, pero debes dar el primer paso para atrapar a esa persona especial que está allí, pendiente, pero con temor a acercarse por tu carácter. Bájale dos que todo va a fluir.

Sagitario

La Templanza

Esta semana tienes que tener todos tus sentidos alerta porque vas a negociar y de ello depende que salgas con un buen proyecto, así que todas las energías positivas para que puedas lograr los que anhelas y has luchado tanto. La carta de la Templanza te dice que todo irá bien si sigues las recomendaciones. Hay una conversación pendiente con tu pareja para resolver algunos puntos de inflexión que existen, pero nada de preocupación. Soluciona y verás que todo estará muy bien.

Capricornio

El Diablo

La carta te avisa que debes tener cuidado con unos negocios que te van a proponer. Para ello debes ser firme y confiar en tu intuición. Piensa muy bien los pasos que vas a da y hazle caso a las advertencias que te hace la familia. No vale la pena arriesgarse sin necesidad. Intenta ser lo más sincera posible con tu pareja, esconderle lo que te está pasando no es bueno. Si quieres consolidarte con esa persona una de las principales cosas que debes propiciar es la confianza.

Acuario

La Estrella

La carta te indica que estás en una etapa de equilibrio económico muy satisfactoria, que en tu trabajo brillas como nunca y que a las habladurías no se le hacen casos. Tener foco en tus proyectos te hace estar bien, en paz y armonía con quien esté a tu alrededor. Necesitas disfrutar con tu pareja de momentos de intimidad porque el trabajo y las obligaciones los tiene muy separados. No todo es trabajo y rutina diaria, así que cambia la actitud y propicia encuentros que les haga desatar la pasión.

Piscis

El Emperador

Vienes de unos días muy delicados en las finanzas, pero ya las cosas van mejorando porque te organizaste y le pusiste disciplina para poder resolver algunos asuntos laborales que te tienen muy estresada. Recuerda que la tolerancia y la paciencia siempre deben estar presentes en cada situación. Tienes una fuerza fuera de lo común que te impulsara a actuar y a liderar. No dejes que otros hablen mal de la persona que tienes a tu lado, lo que sucedió en el pasado de tu pareja es cosa de él. Ustedes están construyendo algo nuevo y la confianza debe reinar.