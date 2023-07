Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 10 al 14 de julio

Ya llegaron las recomendaciones que Mhoni Vidente trae para tu horóscopo esta semana del 10 de julio, en sus predicciones te dice lo que puedes esperar en el amor, tus números de la suerte para jugar en la lotería, los colores que te darán la abundancia, así como la carta del tarot que te tocó y algunos rituales para aumentar tu suerte.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Fuerza”, por lo que en esta semana sacarás el trabajo atrasado que tenías y te pondrás al corriente con tus deudas, lo que te dará tranquilidad. Estás en el momento indicado para sacar esa fuerza interior y tomar decisiones que te ayuden a progresar en tu vida personal, sobre todo para liberarte de las personas tóxicas que te rodean. Tu mejor día será el martes, tus números mágicos 11 y 25, y tus colores de abundancia rojo y verde. Tus signos más compatibles serán Capricornio, Géminis y Virgo. Semana de quitarte lo negativo que venías pasando en días pasados y habrá buena suerte en cuestión de trabajos nuevos y mejor pagados. Deberás tener cuidado con problemas de estrés y ansiedad, ayuda a tu mente a controlar esas situaciones haciendo más ejercicio y tratando de dormir mejor.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta del “As de Oros” en el horóscopo del tarot, lo que significa que serán días de triunfos en cuestión de trabajo y negocio propio, por lo que deberás ser más cauteloso acerca de con quién te involucras y estar siempre a la defensiva por si alguien te quiere hacer daño con sus envidias y malos deseos. El éxito será tuyo en esta semana, sacarás adelante tus estudios y cerrarás contratos que tenías pendientes. Tendrás suerte en cuestión amorosa con tus signos compatibles que son Acuario, Libra y Escorpión. Tus números mágicos serán 21 y 23, tus colores de la prosperidad naranja y rojo, y tu mejor día el miércoles. Acudirás a juntas en cuestión de trabajo por cambios de puestos y reajuste de personal. Tendrás algunos problemas con tu pareja sentimental por culpa de celos y discusiones, trata de darte tu espacio en tu relación amorosa.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta del “As de Bastos” indica que te llegará una propuesta de matrimonio o relación formal y los signos más compatibles contigo son Libra, Leo y Acuario. Debes tomar las riendas de tu vida y poner carácter en tus relaciones, pues es la única manera que podrás avanzar. También, esta carta te da la oportunidad de un nuevo puesto de trabajo como estar en una campaña política. Tus números mágicos serán 19 y 31, tus colores de la abundancia azul y plateado, y tu mejor día el jueves. Serán días de buena suerte en todo lo que vayas a realizar, solo trata de ser prudente y no comentes nada de lo que tienes en planes. Será una semana de mucho trabajo atrasado y te invitarán a un negocio, trata de aceptarlo. Te someterás a una cirugía y todo saldrá excelente. Harás el trámite de tu título universitario o de una maestría.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot obtuviste la carta de “El Mundo”, por lo que es momento de que hagas maletas y salgas de viaje o te cambies de casa; ya que habrá movimientos de energía positiva y cambios. Sin duda, un amor de lejos vendrá a ti con mucha pasión. Tus números mágicos serán 03 y 30, tus colores de la abundancia naranja y amarillo. y tu día mágico el lunes. En el amor, tus signos más compatibles serán Escorpión, Piscis o Aries, no tengas miedo a enamorarte, pues es tu tiempo de vivir en pareja. Tendrás la oportunidad de avanzar en lo que te propongas y tu mentalidad estará más fuerte y positiva. Debes tener más equilibrio en tu vida sentimental dejar a un lado los celos y enojos sin razón, recuerda que tu signo es muy temperamental y eso provoca que tengas muchas discusiones, así que enfócate e estimular la paciencia en tu vida.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Juicio” que indica que es momento de madurar y visualizar qué quieres para tu futuro. Realizas con facilidad trámites en cuestión de papelería de pasaporte y asuntos legales, pues cualquier cambio que tengas en mente se hará sin problema. Tus números mágicos serán 13 y 15, tus colores azul y verde. Tu mejor día será el martes y tus signos compatibles son Sagitario, Acuario o Géminis. Tu fuerza espiritual estará muy elevada en estos días y podrás despojarte de todos los problemas laborales y de estudios que arrastrabas. Ten desconfianza de las personas que te hablen de amor, así que ten cautela en estos días. Te recomiendo que estimules más tu habilidad y el ingenio para hacer nuevos negocios, siempre serás el primero en todo, sobre todo porque tu meta en la vida es triunfar.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió la carta de “El Loco” en el horóscopo del tarot, lo que indica que serán unos días de buena suerte en juegos de azar y lotería con los números 20 y 29. Esta carta te ayudará a salir adelante de cualquier problema que padezcas, es decir, por fin te liberarás de situaciones complicadas. Tus colores de la prosperidad son amarillo y verde. Tu día mágico será el miércoles, tus signos compatibles serán Tauro, Libra y Capricornio. Estás en el momento de madurar y tomar las riendas de tu vida, por lo que llegará un puesto de trabajo de jerarquía. Es indiscutible que a tu signo lo domina el sexo y sentirse amado, pero evita engañar a tu pareja. Vendrá un dinero extra y será por cuestiones de un bono de productividad y el pago de una deuda atrasada. Deberás acudir con tu médico a que te haga una revisión de alguna infección.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

“El Carruaje” es tu carta para la semana, es momento de sentirte libre, sin ataduras, de darle más importancia a lo que deseas en tu vida y ponerte primero ante los demás. Será una semana de reinventarse y sacar lo mejor de ti en el trabajo y en tu vida personal. Tus números mágicos son 05 y 27, tus colores son amarillo y blanco, y tu día mágico el jueves. Tus signos compatibles para una relación son Piscis, Géminis y Leo. Eres el más justiciero y leal del Zodiaco, eso te hace merecedor del triunfo. Tu inteligencia e intelecto supera a cualquiera, solo tienes que ponerlo en práctica y verás cómo te da resultado en todo lo que realices. Te busca un amor del pasado para volver, por eso mejor intenta quedar en paz, trata de cerrar círculos y avanzar en tu vida amorosa, recuerda que para atrás, ni para agarrar impulso; siempre hacia adelante.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo te salió la carta de “El Sol”, así que será una semana de brillar sin límites para dejar atrás todo lo que te causaba dolor y estrés. Triunfarás en tus proyectos de trabajo y cambios de casa, no lo dudes porque la buena suerte te sonríe. Tus números mágicos son 14 y 17, tus signos más compatibles Virgo, Piscis y Cáncer, tu mejor día será el martes, y tus colores de la abundancia rojo y azul. Debes cambiar de actitud, no ser dramático y drástico en tus decisiones de trabajo y vida, es momento de quitarte esos pensamientos negativos de tu existencia. Es tiempo de reconciliación contigo mismo y con los demás, pues “El Sol” es la carta del perdón y quitarse culpas del pasado. Serán días de mucho trabajo y mucha presión de tus jefes, trata de no enojarte y tener paciencia para poder terminar todo lo que tienes pendiente.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Tus números mágicos son 10 y 26, tu día mágico el lunes, tus colores blanco y naranja, y tus signos compatibles Aries, Leo y Sagitario. Tu carta es “El Mago”, la cual será de muy buena suerte porque te ayudará a crecer en lo económico. No tengas miedo de tomar esa decisión y enfrenta con fuerza todos los cambios que se avecinan. Pide todo lo que quieras porque se te dará, solo ignora los malos comentarios de los demás. Tu signo es el más inteligente del Zodiaco, y con esta carta se da la mancuerna perfecta para empezar una vida de triunfos. No te confíes demasiado y siempre lucha por ese ideal, debes hacer las cosas que más quieras en la vida y no sentirte atado a un trabajo porque no te funcionará en el futuro. Los Sagitario en pareja deben tener mayor comunicación sentimental y no faltarse al respecto cuando discutan.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Sin duda el amor verdadero llegará esta semana a tu vida y será del signo de Aries, Leo o Sagitario. En el horóscopo te salió la carta de “La Estrella” que te dará días de triunfos en estudios y ambiente laboral, pero debes recordar que eres el signo al que más lo persiguen las envidias y mal de ojo, así que debes protegerte de toda corriente negativa. Tendrás más solvencia económica y harás el viaje que tanto has soñado. Tu día mágico será el martes, tus números e la fortuna son 02 y 06, y tus colores de la prosperidad azul y blanco; trata de ver todo con mucha claridad. Como eres muy responsable y consciente, estás en el momento de tomar las riendas de tu vida para ser mejor persona y asumir todo lo que haces ante los demás. Tu carta tiene energía suprema, si la sabes utilizar en tu favor te ayudará a crecer en lo profesional.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu carta de esta semana es “La Rueda de la Fortuna”, lo que implica que es tiempo de estar arriba y quitarte inseguridades, retoma tus estudios universitarios porque eso te hará grande como persona. Cuídate de malas amistades, no prestes dinero para que no te roben la buena suerte. Estás en el momento de construir tu patrimonio, trata de poner un negocio. Tus números mágicos son 01 y 04, tus colores de la suerte rojo y amarillo, tu mejor día será el lunes. Tus signos compatibles Tauro, Cáncer y Virgo. Te recomiendo que siempre midas tus palabras y acciones para que no salgas perjudicado en alguna discusión. Pon atención a las coincidencias y casualidades que se dan en tu vida para que te guíen por dónde ir y lograr lo que tanto deseas. No discutas sin razón en tu trabajo, ya que tendrás una buena propuesta para un nuevo cargo.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo te salió la carta de “El Emperador”, y esto significa que serán días se sentirte grande y te llegarán propuestas de trabajo mejor pagadas. Cambiarás de pensamientos y serás líder en lo social y político. Tus números mágicos son 09 y 18, tus colores de la buena suerte amarillo y azul, tu mejor día el miércoles, y tus signos compatibles Géminis, Cáncer y Escorpión. No dudes en ningún momento que el éxito vendrá a tu vida, pero no olvides que en cualquier instante se puede derrumbar todo lo que construiste y solo quedaría tu fuerza espiritual para volver a empezar. Avanza con cautela al momento de hacer tus planes. Tu signo está en una etapa de cambios para valorar todo lo que te hace feliz. Ya no le digas que no al amor, es el momento de estar en pareja, quienes están casados recibirán la noticia de un embarazo.