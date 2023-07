Amber Heard disfruta de nuevo de la luz pública y pide no ser “crucificada”

El año pasado no fue un año fácil para Amber Heard. Tras perder el escandaloso juicio contra su exesposo, el actor Johnny Depp, la actriz fue ridiculizada y forzada casi al exilio para huir del rechazo del público.

Ahora, Heard se ha mudado a España a vivir un poco más tranquila antes de regresar a la luz pública, en el Festival de Cine de Taormina, donde presentó su nueva película, In The Fire. Durante el evento, la actriz habló con Deadline sobre su proyecto, sus expectativas a futuro y mucho más.

Heard habló con el medio, comentando que ella sólo estaba en el festival con la intención de promocionar la cinta de Conor Allyn, y que no puede controlar lo que otros digan de ella, pero tiene la esperanza de que no la lapiden, y que se pueda dejar de lado el tema de su vida personal para enfocarse en que es una actriz:

“En este momento, solo quiero que no me arrojen tantas piedras. Entonces, saquemos al elefante de la habitación y déjenme decir que soy una actriz. Estoy aquí para apoyar una película. Y eso no es algo por lo que pueda ser demandada”, dijo.

Luego de eso expresó su orgullo por la carrera que ha construido, ya que desde los 16 años se ha dedicado a la actuación, y lleva “décadas” en la industria. Heard admite que no tiene una carrera “maravillosa”, pero lo que tiene es “algo que he hecho por mí misma”, algo por lo que considera que merece respeto.

“Las probabilidades de eso en esta industria son realmente improbables, pero de alguna manera, aquí estoy. Creo que me he ganado el respeto por ello. Eso es lo suficientemente sustancial. Lo que he pasado, lo que he vivido, no hace mi carrera en absoluto. Y ciertamente no va a detener mi carrera. Así que hablemos de esta película”.

En entrevista, Heard pidió no ser ‘crucificada’

Finalmente, hablando sobre el personaje al que interpreta en la película, el entrevistador le preguntó qué es lo que quiere para el próximo episodio de su carrera, y ella sólo pidió no ser crucificada: “Sabes, solo quiero hacer películas y ser apreciada como actriz. No quiero tener que ser crucificada para ser apreciada como tal”.