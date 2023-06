Madre se hace viral por no aguantar a sus hijos en el primer día de vacaciones: esto fue lo que dijo Foto: TikTok @madre.de_tres

En TikTok una madre de hace viral luego de que no aguantó la “presión” y “estrés” que le generó tener en casa a sus tres hijos quienes ya salieron de vacaciones escolares.

Lo peor de todo es que esta confesión la hizo en apenas el primer día libre de estos pequeños quienes a su criterio, la tienen “loca”, porque más allá de sus travesuras, se levantan desde muy temprano y le piden comida a cada rato. Esto la hizo recurrir a la red social logrando más de 1 millón de reproducciones y recibir duras críticas de otras madres indignadas por esta declaración.

Incluso, hubo quienes le cuestionaron su actitud, ya que se trataba tan solo de esa primera vez en la que ella estaría “compartiendo” con ellos y no entienden su desesperación, ni el por qué quiso “hacerse famosa” de esa forma “tan absurda”, sobre todo porque se trata de sus niños.

Madre se hace viral en Tiktok por no “soportar” a sus hijos que están de vacaciones escolares

“Primer día sin colegio y estoy desesperada ya”. Esas fueron las primeras palabras que expresó Helena, la madre española que se hizo viral en TikTok por alegar que no soporta a sus hijos en tan solo el primer día de vacaciones escolares.

Ella alegó en “su defensa” que ha tratado de hacer hasta lo imposible porque los pequeños encuentren diversión fuera de la tecnología, pero ellos insisten estar pegados en sus tablets o dispositivos electrónicos a pesar de que ella se niega a eso. Y calificó como “una tortura” tenerlos en casa.

Además, le toca lidiar con el desorden que dejan, ya que no la ayudan a tender las camas ni mantener la limpieza del hogar y lamenta el no tener su apoyo ni la tranquilidad para hacer sus oficios, ya que no se entretienen con nada y le exigen en todo momento.

A esto se le sumaron miles de comentarios entre los que destaca la manera más “insólita” con la que ella está enfrentando esta situación con sus hijos y hasta le cuestionaron el por qué no pensó en eso antes de tenerlos. Lo peor, es que luego se quejó de que hablaran de ella tras sus declaraciones en TikTok. Y trató de defenderse.

“No debiste tener tantos hijos, si hubieras tenido uno solo, lo educarías con más tranquilidad”, “Ánimo no estas sola, todas las madres estamos igual, pero tenemos más paciencia y amor para nuestros hijos”, dijeron los usuarios en redes.