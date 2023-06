“Vivió para contarlo”: esto fue lo que pagó Alan Estrada por su viaje en el submarino Titán

La confirmación de la muerte de los cinco tripulantes que iban a bordo del sumergible Titan ha conmocionado al mundo. Desde que se anunció la desaparición del sumergible turístico que buscaba explorar los restos del Titanic el pasado 18 de junio, hasta el jueves 22, autoridades desplegaron un operativo de búsqueda y rescate que paralizó a todos.

Aquel 18 de junio las autoridades reportaron que se había perdido contacto con el “Titan”, propiedad de OceanGate Expeditions una hora después de adentrarse en el mar. Abordo iba el CEO de la empresa, Stockton Rush.

Según los reportes, la exploración debía realizarse en aproximadamente 8 horas (dos para descender aproximadamente 3 mil 810 metros, cuatro para hacer el recorrido alrededor del barco y dos para regresar a la superficie), con una reserva de oxígeno de unas 96 horas.

El jueves 22 de junio se informó que se encontraron partes del sumergible, aproximadamente a 487 m (1600 pies) de la proa del naufragio del Titanic, lo que horas más tarde confirmaría la muerte de los tripulantes.

“Ahora creemos que nuestro CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood, Hamish Harding, y Paul-Henri Nargeolet, lamentablemente han muerto. Estos hombres eran verdaderos exploradores que compartían un claro espíritu de aventura, y una profunda pasión por explorar y proteger los océanos del mundo. Nuestros corazones están con estas cinco almas y cada miembro de sus familias durante este trágico momento. Lamentamos la pérdida de vidas y la alegría que trajeron a todos los que conocían”, se lee en parte del comunicado emitido por Ocean Gate.

El contraalmirante de la Guardia Costera de EE. UU. John Mauger, en una conferencia de prensa explicó que el sumergible habría sufrido una “implosión catastrófica”, provocada por una falla o falla en el casco del Titan.

Desde que se dio a conocer la noticia del submarino perdido, internautas recordaron que el influencer mexicano Alan Estrada iba a hacer la misma exploración en 2021 pero que por fallas técnicas, la misión tuvo que ser abortada. Un año después, Ocean Gate volvió a convocarlo para reanudar la exploración que quedó filmada en un documental que se puede ver en Youtube.

A través de su cuenta de Twitter, el también actor famoso por su canal de viajes Alan x el Mundo compartió la noticia y reveló que incluso cuando él estuvo en el sumergible, había muchas probabilidades de no salir con vida.

De acuerdo con la información que ha trascendido desde la tragedia, Ocean Gate cobraba 250 mil dólares por persona. Sin embargo, Alan Estrada reveló que en 2022, cuando hizo la exploración, el precio estaba en 125 mil dólares y que sólo pagó una parte.

Ante la interrogante de cómo consiguió el dinero para pagar el viaje, el actor dijo que recurrió a dinero de sus ahorros, además de que buscó patrocinios para que lo apoyaran. A pesar de que estos son comunes en sus videos de viajes, confesó que esta vez le costó mucho trabajo conseguirlos.

En el documental en el que registró toda su experiencia, Estrada explicó que a través de una responsiva, la empresa se deslindaba en caso de muerte y mostró el momento en el que también presentaron fallas de comunicación.

“Era una biblia, cuando lo leí me asusté mucho. Decía básicamente que si te mueres es tu problema: Estoy consciente de que me estoy subiendo a un sumergible experimental que nunca ha bajado a estas profundidades y que además es el primer sumergible hecho de fibra de carbono que ha intentado bajar a estas profundidades, que puede haber fallas que provoquen lesiones o la muerte que no son responsabilidades de la empresa”, relató.