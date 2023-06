Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 19 al 23 de junio

Esta semana, Mhoni Vidente te dice los colores, tus números de la suerte y lo que esta semana tiene para ti.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El planeta Marte te dominará esta semana y te recomienda tomar al toro por los cuernos: atrévete a ser auténtico y realiza tus planes. Tu mejor día de la semana será el martes. Tus números mágicos son 02 y 27, tus colores de la abundancia son rojo y verde, tu frase es: “Fuerza en todo”. El planeta Marte te dominará estos días, lo que significa confianza en ti mismo. Tendrás sorpresas laborales y tu economía estará en aumento, pero debes cuidarte de lo negativo que es la soberbia y, a veces, te vuelves muy apegado a lo material; eso a los Aries les puede afectar en su vida social, sobre todo en cuestión amorosa. En esta semana comprarás un boleto de avión para salir de viaje próximamente. Recibirás la invitación de una compañía importante para trabajar. En cuestión de amor, a veces desconfías de tu pareja, pero eso es normal en tu signo.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te regirá el planeta Neptuno a lo largo de la semana, por lo que es importante la comunicación para todo lo que realices. Recuerda que: “El que no habla, Dios no lo oye”, así que expresa tus ideas y sé firme en tus planes. Tu día mágico será el lunes, tus números de la lotería son 11 y 23, tus colores de la abundancia rojo y naranja, y tu frase es: “Purifícate de todo lo negativo”. Este planeta te ayudará a salir de cualquier problema y te irá muy bien en el ámbito laboral. El lado negativo de este planeta es que provoca un orgullo desmedido en tu personalidad y la facultad para decir mentiras a todos los que te rodean, y eso te puede causar problemas. Trata de medir tus palabras y acciones para que no te metas en problemas. Ya no extrañes al amor que no está contigo, es mejor darle la vuelta a la página.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En esta semana te regirá el planeta Saturno, que te indica que lo mejor de estos días es tu forma de salir adelante de cualquier problema que presentes; tendrás el triunfo en las manos. Tu mejor día de la semana será el miércoles, tus números mágicos son 04 y 07, tus colores de la abundancia el blanco y el morado. Tendrás destellos de personalidad y carisma, es decir, que las relaciones públicas y de negocios propios van a poder prosperar. Formalizarás una relación amorosa y habrá embarazo en puerta. El lado negativo es que los Géminis son muy perezosos y no les gusta nada relacionado con el deporte, además que son muy infieles y deben tener cuidado con su salud y la de su pareja. Vendrán días de muchas juntas y reacomodo de personal. Decidirás cambiar el coche o invertir en un viaje con tu pareja, aprovecha el momento.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El astro rey, el Sol, te dominará en estos días y te dice que es el momento de brillar en tu vida personal, más porque entrarás en tu etapa de cumpleaños, es decir, pide todo lo que deseas que se te dará sin límites. Tu mejor día será el miércoles, tus números mágicos 05 y 16, tus colores de la abundancia rojo y azul intenso. Tu frase de la semana es: “Crecimiento en lo económico”. El Sol es la combinación perfecta para tener un equilibro en tu vida de todo lo que deseas como una relación estable de pareja y un ambiente laboral de lo mejor, pero en estos se te dará ser un líder en cuestión laboral. Tu signo Cáncer es muy perfeccionista y siempre busca el reconocimiento de los demás; esta semana será el momento en que se te dé sin problema lo que necesitas para tu bienestar económico, no lo desaproveches.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El planeta Mercurio te ayudará esta semana a invertir en un patrimonio, como una casa o coche, así que no tengas miedo, haz esa inversión que se te dará sin problema. También este planeta te pide que platiques antes de pelear, eso sanará tu corazón. Tu día mágico es el jueves, tus números de la suerte 08 y 30, tus colores de la abundancia blanco y azul, y tu frase de esta semana es: “Equilibro en tu vida”. Vendrán días de reinventarse en todos los aspectos de tu vida y por fin dejar atrás esa racha de mala suerte. Esta semana te llegará una sorpresa laboral mejor pagada. El lado negativo del planeta Mercurio es la excesiva agresividad y el ego desmedido, por eso se les recomienda que no presuman sus logros y traten siempre de calmarse, es preferible la sencillez y la humildad que el derroche ante todos los que te rodean.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El planeta Venus te regirá en estos días y te dice que tendrás grandes logros en lo laboral y por fin te reconocerán lo que tanto estabas esperando en tu trabajo: mejor sueldo y un nivel superior en tu puesto. También te ayudará a encontrar a la persona ideal en el amor y estar más estable en tu relación sentimental. Serán unos días de suerte en todo lo que realices en cuestión de negocios nuevos y juegos de azar con los números 15 y 27, tus colores de la abundancia son verde y naranja, tu mejor día es el martes y tu frase de la semana: “La ambición”. Recuerda que tu signo siempre está buscando el amor compatible, por eso necesitas salir más a fiestas y reuniones, eso te va ayudar mucho en tu ámbito amoroso. Ten cuidado con problemas de intestino o estómago, serán tu punto débil en estos días.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Urano te dominará estos días, son tiempos de madurez mental para que decidas qué quieres para tu futuro y empieces a formar un patrimonio. Este planeta es el de las relaciones políticas y legales, cualquier situación que tengas pendiente, la resolverás. Tus números mágicos son 01 y 14, tus colores de la abundancia naranja y blanco, tus palabras de esta semana son “Ilusiones nuevas”. Es el momento de quitarte obstáculos y frenos de tu mente para alcanzar el éxito, así que no lo dudes porque es el momento de tomar acciones para llegar al triunfo en todo lo que te propongas. Te recomiendo que este día 21 prendas una vela roja y pidas a tu ángel guardián que quite todo lo negativo que te pueda rodear. No busques tanto el amor, deja que llegue solo, lo más importante es que tengas un pareja que te haga crecer.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La Luna te dominará estos días, es de muy buena suerte para tu signo para que emprendas todo lo que deseas. En tu vida personal todo marcha en buen nivel, habrá una revolución total de todo lo que te rodea, serán cambios positivos para crecer en lo económico. Aunque tendrás todo el éxito que deseas, debes tomar en cuenta que tienes que ser más discreto con tus planes a futuro para que no tengas energías negativas como obstáculos. Te llega dinero extra por el pago de una deuda del pasado, invierte en tu persona, recuerda que como te ven, te tratan, así que intenta verte de lo mejor. Tus números de la suerte son 18 y 21, tus colores de la abundancia amarillo y azul, tu mejor día será el jueves, y tus palabras son “Poder personal”. Para los Escorpión que tiene pareja, serán días de conflicto y celos, así que trata de calmarte.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Tu día mágico será el jueves, tus números de la suerte 13 y 14, los colores de la abundancia azul y plateado, y tus palabras de estos días: “Cambios positivos”. Júpiter nos dice que tu mentalidad dará un giro positivo y te ayudará a visualizar qué quieres para tener éxito, pero trata de cuidarte de las personas que solo te quieren utilizar. La parte negativa de Sagitario es que no sabe perdonar a quien le hizo daño, por eso guardas muchos problemas del pasado, este planeta te ayudará a mejorar. Días para hacer cambios en tu trabajo, decides emprender un negocio con unos socios que va a funcionar muy bien. Los Sagitario que están en pareja van a tener una sorpresa de embarazo. Un amor del pasado te invita a salir, trata de no meterte en problemas y di que no a esas tentaciones, más cuando son personas casadas.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu frase para esta semana es: “Sana tu economía y aprende a ahorrar. Marte te regirá y tendrás un cambio radical en todo lo que te rodea en el trabajo, tendrás un resurgimiento al éxito. Pero debes cuidarte de ti mismo, no caigas en depresiones y enojos sin razón. Es el momento de buscar un mejor puesto laboral y reacomodar tus metas a futuro, las energías positivas te rodearán de la mejor manera para logarlo. Te llegará dinero extra y debes cuidarlo para un futuro, no hagas compras que no vas a necesitar. Días para que retomes el ejercicio y te pongas en forma, recuerda que tu signo es muy vanidoso y le gusta ser el centro de atención. Tendrás un golpe de suerte con los números 26 y 30, tus colores de la abundancia son amarillo y rojo, y tu mejor día el miércoles. Tendrás un amor muy apasionado de Aries o Leo.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana te guiará el Sol, por eso se te presentan retos laborales para empezar a formar un patrimonio para tu futuro. Te aventurarás en hacer cosas nuevas para tener cambios radicales. Sin embargo, debes tener cuidado con las traiciones amorosas y de amistades. Serán días complicados en cuestión de tus relaciones públicas. Empiezas un curso de idiomas y decides retomar tu carrera universitaria. Un amor de Tauro o Libra regresará a tu vida, pero ya no seas infiel y toma tu relación más en serio para tener estabilidad. Tendrás un golpe de suerte y recibes dinero que te debían, tus números mágicos son 03 y 17, tus colores de la abundancia son azul y amarillo, y tu mejor día el lunes. “Comunicación para todo lo que vayas a realizar” es tu frase para la semana, por eso no te quedes callado y expon tus ideas.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En esta semana van a regirte la Luna y Mercurio, todos los sentimientos estarán presentes en tu vida, el amor verdadero llegará para quedarse y las amistades se harán presentes. Llevarás a cabo grandes cambios en tu entorno laboral, te recomiendo que empieces a buscar mejores opciones, ya que se te darán sin problema, es tu momento para brillar. Tendrías triunfos en todo lo relacionado con cuestiones legales y empiezas una nueva vida de prosperidad. El lunes será tu mejor día, tus números de la suerte son 09 y 22, tus colores de la abundancia rojo y amarillo. “Pasión para todo lo que quieres realizar” es tu frase de la semana. Te busca un amor del pasado para hablarte de tener un compromiso, pero todo es una trampa, no caigas en engaños; el amor lo encontrarás con alguien de Aries, Cáncer o Escorpión.