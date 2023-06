De Prati brinda ideas de regalos para papá

No hay mejor forma de honrar y hacer feliz a un padre que pasar un momento especial junto a él compartiendo gustos, anécdotas y enseñanzas. Es por esto, que el Día del Padre se ha convertido en la cita perfecta para reunir a la familia, celebrar al rey de la casa y agradecerle por su arduo esfuerzo y dedicación en su labor como figura paterna.

Si bien, el tiempo de calidad no tiene precio, un detalle especial es el complemento perfecto para sorprender a papá en su día. Desde detalles pequeños como un reloj o una billetera, hasta ropa o calzado, existen miles de opciones para celebrar a papá.

De prati - regalos Día del Padre.

Pensando en este momento único, De Prati trae algunas ideas de regalos en tendencia de moda para dar en esta fecha tan especial; así como otras opciones de regalo que harán sentir a papá muy querido en su día.

Papás clásicos: Para los papás que no pierden la tendencia clásica y neutra a la hora de vestirse hay prendas y looks muy versátiles que nunca pasarán de moda y funcionan como un regalo perfecto para papá.

En la marca Stefano podrán encontrar prendas tipo polo cortés, las camisas utilitarias y las all over the print que tanto desea en su clóset, un oufit ideal para combinarlo con unos mocasines Expressions, Radamés, Dockers o Dauss, disponibles en tonos negro, café y azul marino. Por su parte la marca Expressions también incluye ternos clásicos en tonos neutros, camisas, corbatas y pantalones acordes a una ocasión especial.

Si está buscando un pijama, la marca Stefano trae opciones con pantalón, camisa manga larga o short corto en colores sólidos como el gris, negro, azul y tonalidades claras. Así como, estampados a rayas, muy cómodos para descansar plácidamente.

2. Papás sport: Para esos papás que son amantes del deporte y la ropa cómoda, la marca H&O es perfecta para los días más casuales y de ejercicio.

Un regalo perfecto para ellos podría ser una sudadera polo para después de entrenar o quizás una bomber sea mejor idea para las tardes templadas después de entrenar. Así mismo, el estilo de la marca Levi’s es muy cómodo, camisetas, jeans y chompas estilo deportivo son el look ideal para una salida al cine en familia.

Papás fashionistas: Por su parte, para los papás más modernos, las camisas con silueta Boxy de la marca H&O ofrecen un outfit más trendy. Camisas con estampados, patrones y diferentes estampados casuales. Otra opción preferida por los papás con un estilo juvenil son las camisas con texturas, muy en tendencia para una salida nocturna entre amigos o para cenar, que la pueden combinar con un reloj de la marca Fossil o Guess, disponibles en todas las tiendas De Prati.

Papás juveniles: Para los papás con un estilo juvenil y fanáticos de las mangas asiáticas, la licencia Dragon Ball adquirida por De Prati trae algunas opciones de estampados animados de la icónica saga de televisión creada por Akira Toriyama.

Papás workaholics: Si este papá en particular es de esas personas que está siempre pegado al móvil, siempre tiene una llamada pendiente de hacer o un e-mail que contestar, el combo del celular Xiaomi Redmi Note 11 pro azul, más un smartwatch Xiaomi es una excelente opción que le ayudarán a completar sus tareas y agilizarlas mientras está fuera de la oficina. Entre otras opciones de tecnología están los parlantes de música Sony, laptops marca Intel, AMD, y mucho más.

Zapatos para papá: Si lo que está buscando es dar unos zapatos a papá, el estilo oxford de Expressions en un solo tono es una opción ideal para una ocasión formal. Mientras que, los deportivos de la marca Converse están hoy en día en tendencia, sobre todo para usarlos con pantalones Dockers.

Si busca una opción más informal unos tennis blancos, negros o multicolor son una excelente idea en la marca H&O, New Balance y Penguin que van muy de moda con los pantalones Springfield.

Otras alternativas para papá: Para esta celebración las billeteras, relojes marca Fossil o Guess, y artículos tipo utensilios son accesorios que nunca fallarán para dar a papá o al abuelo.

En este caso, para el papá amante de la parrilla se recomiendan los utensilios para asado Tramontina, los artículos de cocina como cuchillos, pinzas, pinchos, tabla para picar son una excelente opción de regalo para las tardes de asado en familia.