Sus senos no caben en el auto, pero los quiere más grandes

Amber May dice que sus senos no caben en su carro, pero los quiere más grandes (Foto: ambermayy_2)

Amber May se ha costeado múltiples cirugías estéticas con todo el dinero que ha ganado en OnlyFans. El aumento de senos es una de las operaciones que se ha hecho e indiscutiblemente es una de sus características más resaltantes. Sus pechos son tan enorme que no caben en su auto. Sin embargo, ella los quiere más grandes.

Según publicó The Mirror la joven, de 23 años, ha gastado 70 mil libras esterlinas varias cirugías, entre estas aumento de glúteos brasileños, rellenos faciales, trabajos dentales y dos operaciones en la nariz.

En líneas del citado medio, la modelo contó que quiere seguir operándose para aumentar aún más sus senos, pero que no todos los cirujanos están dispuestos a hacerlo, por el gran tamaño que tienen actualmente: pasó de talla 34B a 36NN. Ahora, el peso de sus pechos es equivalente a dos ladrillos tamaño estándar.

“Mis senos me restringen con algunas cosas como hacer ejercicio y atarme los cordones de los zapatos. Me cuesta encontrar ropa que me quede bien. Incluso tuve que conseguir un auto más grande también para poder caber dentro”, contó al mencionado portal.

A pesar de las dificultades de su día a dia por el gran tamaño de sus pechos, Amber está enfocada en aumentarlos más.

Más grandes, más dinero

La chica relató que recibe muchos halagos por parte de sus fanáticos en OnlyFans, pero que en su página de TikTok, le comentan con burlas y le dicen que sus senos son tan grandes, que podrían explotar.

No obstante, ella prefiere hacer los malos comentarios a un lado y tomar en cuenta los elogios de sus fans, quienes “aman mis senos”.

“Desde que me hice más grande, gano más dinero. Me gusta el aspecto de mi pecho y a mis verdaderos fanáticos también les gusta verme crecer”, manifestó.

La nueva cirugía de busto es una de sus metas a corto plazo. Tiene planeado viajar a Bélgica para hacerlo.

“Es difícil encontrar un cirujano que haga implantes más grandes que mi tamaño actual; solo unos pocos en el mundo lo harán. ¡No puedo esperar a ver cómo se verán!”, dijo.