Maratonista reveló una ocasión en la que se hizo “caca” en sus pantalones para evitar detenerse y perder la carrera

Nadie dijo que ser maratonista es fácil y como mucho de estos atletas lo han explicado con el paso de los años, muchas veces se requiere de esfuerzos extra para poder seguir adelante y vencer marcas, superarse a uno mismo o simplemente demostrar un punto y esta maratonista hizo exactamente eso para evitar perder una importante carrera.

Tan solo hace falta correr un par de cuadras para tener una idea de el inmenso esfuerzo que implica correr una maratón y, cuando se logra entrar en “la zona” y se lleva un bien ritmo, hay que hacer todo lo posible por no detenerse, inclusive si la naturaleza llama, pero esta mujer seguramente ha llevado su concentración y ganas de triunfar al siguiente nivel.

Tamara Torlakson, la atleta que se hizo “cada” encima para poder seguir corriendo y no perder

Para muchos, esto sería una total locura, pero parece que el ímpetu de esta atleta está completamente en otro nivel, pues como ella misma lo explica, son cosas que hay que hacer cuando uno está simplemente decidido a ganar y superarse en el ambiente competitivo.

“Mi estómago es una máquina bien engrasada. Cada vez que tengo una carrera o un día de carrera larga mis intestinos se limpian automáticamente antes de salir a la carretera y no suelo tener ningún problema” explicó la mujer, pero esta vez fue diferente, pues “No lo dudé, decidí hacerme caca en los pantalones, iba a muy buen ritmo y no quería parar y romperlo”.

Esto sucedió en el Mountains 2 Beach Marathon, una carrera de más de 42 kilómetros “Pensé, ‘No sé si es posible hacer caca mientras corro, pero lo intentaré’. No quería que una caca estropeara todo mi entrenamiento durante meses” concluyó la mujer.

Tamara Torlakson, una atleta decidida

“El entrenamiento para ese maratón había ido muy bien. Sabía que estaba en muy buena forma y no lo iba a desaprovechar” explicó la mujer durante una entrevista con el medio Insider, que asegura que “Tenía que concentrarme. Simplemente salió y me sentí mucho mejor”.

Por suerte para ella, la cosa no salió tan mal y no se arrepiente “No creo que nadie viera nada y si lo veían pues no les importaba nada. Los corredores de maratón no juzgan cosas como esa” Luego de hacer lo suyo, llegó a una carpa médica y se limpió rápidamente para seguir corriendo.