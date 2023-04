La fórmula matemática que predice la sexta extinción masiva de la Tierra

De acuerdo a un equipo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusets (MIT), basados en un estudio matemático revelan que el aumento de emisiones de dióxido de carbono actuales que va desde el siglo XIX puede llevar a una nueva extinción masiva, la sexta en masa que vendría con el exterminio de los seres vivos en todo el mundo.

La conclusión es que este desastroso evento sucederá dependiendo cuando el océano llegue a absorber una cantidad crítica de carbono, 310.000 millones de toneladas.

De acuerdo a los cálculos del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, sucedería alrededor del año 2100, eso no quiere decir que ocurra en el primer día del años.

Según Daniel Rothman, profesor de geofísica del Departamento de Ciencias Atmosféricas y Planetarias del MIT, desde la mencionada fecha el planeta entrará en un ‘territorio desconocido’.

“Esto no quiere decir que el desastre ocurra al día siguiente. Nos dice que, si no se controla, el ciclo del carbono entraría en un reino en el que ya no será estable, y que se comportaría de una forma que sería difícil de predecir. En el pasado geológico, este tipo de comportamiento está asociado con la extinción en masa”, aclara Rothman.

5 episodios de extinción masiva

Durante los último 540 millones de años, la Tierra ha pasado por cinco episodios de extinción masiva, los cuales han coincidido con procesos que han trastornado el ciclo natural de absorción de carbono en la atmósfera y los océanos, de acuerdo a National Geographic.

La historia del sistema de la Tierra es una historia de cambio. Al analizar 31 eventos isotópicos de carbono durante los últimos 542 millones de años, se identificó la tasa crítica con un límite impuesto por la conservación de la masa. La identificación de la escala de tiempo de cruce que separa los eventos rápidos de los lentos produce el tamaño crítico.

El tamaño crítico moderno para el ciclo del carbono marino es aproximadamente similar a la masa de carbono que las actividades humanas probablemente habrán agregado a los océanos para el año 2100.