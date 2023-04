Innovar no sólo es disfrazarse de causas sociales: Greg Galle le enseña a revolucionar su empresa de manera coherente

Cuando se habla de estar " a la vanguardia”, muchas compañías se suman al barco que más navegue: pueden ponerse la banderita arcoíris en julio, el pañuelito verde o morado en marzo y la cintica rosa en octubre para fingir que se apoya la lucha contra el cáncer. Y lo mejor es que la gente se da cuenta de estas intentonas y dio la misma posar de poco auténtico porque están haciendo lo mismo que todos los demás.

Es por eso que Greg Galle, quien es cofundador de Solve Next, compañía que a través de su software se especializa en sistemas de innovación. Desde Google hasta Harvard y la Nasa, entre otras compañías, han sido clientas de esta empresa de Silicon Valley, cuyo reto es entrar a una región tan conservadora como la latinoamericana.

PUBLIMETRO habló con el CEO sobre qué es innovación.

Cuando se habla de innovación, muchas tecnologías le apuntan a clases altas o medias, pero no han hecho casi nada por brindar soluciones innovadoras a clases populares, ¿cómo solucionar esa brecha en los países en desarrollo?

Creo que hay distintas maneras de lograrlo: la primera que nosotros implementamos, en Solve Next hemos trabajado con importantes empresas del sector público y privado quienes se dirigen a diferentes poblaciones. Una de las cosas que nosotros hacemos es inculcarles a nuestros clientes el interactuar con las poblaciones a quienes ellos sirven, ya que es muy importante no solamente diseñar políticas, procesos, productos, sino también interactuar e involucrar a las poblaciones a quienes se les está desarrollando el servicio para que sean parte del proceso, para que ayuden a identificar el problema y la solución.

De esa manera, se cerraría esa brecha entre quién está diseñando la solución y para quien va dirigida esa solución y así se generarían mejores resultados en cualquier cosa que se esté trabajando.

Por otro lado, nuestro objetivo es crear capacidades, compartir herramientas, conocimiento y metodologías que permitan que nuestros clientes y las comunidades que ellos atienden puedan desarrollar esas habilidades. Así que, para nosotros, lo clave está en transferir conocimiento no solo para nuestros clientes, si no también para las comunidades que ellos buscan impactar.

En ese sentido, la red de socios globales tiene como función lograr que la innovación sea más accesible, en ello radica la importancia de que los socios sean locales, porque eso permitirá una mayor cercanía con las empresas: nuestros socios globales de cada región y país entienden de mayor manera la cultura, el idioma, las realidades, las necesidades y el entorno macroeconómico y sociopolítico que se atraviesa en el país. Y, además, son socios que al vivir en el país generarán un mayor impacto en las soluciones de los clientes porque ya entienden lo que mencioné anteriormente.

Y por último: nuestro propósito es dejar el mundo mejor de como estaba cuando llegamos a él y generar impacto positivo. Con los clientes con los que colaboramos siempre procuramos que las metodologías se usen en pro de generar un impacto positivo, además que, en múltiples ocasiones, ofrecemos becas para que las personas puedan acceder a las metodologías. También, a través de la red de socios locales, tanto Solve Next como los socios, buscamos trabajar con organizaciones para lograr usar las metodologías en pro de problemas reales que necesiten de soluciones diferentes, siempre buscando la oportunidad de hacer el bien.

Recapitulando, todo se resume en tres cosas, (1) cómo colaboramos y con quién, (2) crear capacidades y compartir conocimiento y (3) dejar el mundo mejor de lo que creíamos a través de un impacto positivo en la sociedad.

Colombia y Latinoamérica son mercados muy conservadores y a raíz de la pandemia tuvieron que digitalizarse e innovar a fuerzas. ¿Cómo hacer para que las compañías y líderes de industrias clave, comiencen a cambiar ese pensamiento y se enfoquen en mejorar la calidad de vida de los consumidores a través de la innovación?

Todo empieza a través de una fórmula que tiene Solve Next que es la transformación desde la falta de la satisfacción. Es decir, cuando la falta de satisfacción es suficientemente grande, es ahí cuando hay que hacer algo al respecto. El ejemplo del Covid es el ejemplo perfecto, debido a que las empresas al darse cuenta que existía una falta de satisfacción alta, actuaron. Por otro lado, si existe una ausencia de visión o de proceso, la transformación no se puede ver a largo plazo. Esta es la fórmula que utiliza nuestra compañía para identificar cuándo es el momento de innovar.

Un ejemplo es Not for Sale, una empresa de la que hago parte de la junta directiva. Es una organización en la que todos los días luchamos contra el tráfico de personas. Es impresionante la cantidad de personas que trabajan en la industria y no son conscientes de la problemática. Hay cantidad de personas que están siendo traficadas ilegalmente. Pongo este ejemplo porque mi trabajo en la junta es hacer entender a las personas la falta de satisfacción. Y ahí, cuando conoces el problema, puedes desarrollar una alternativa e identificar cual es el proceso o los pasos a seguir para encontrar una solución. Regresando a tu pregunta, parte de lo que es el trabajo es acompañar a las empresas para que puedan reconocer la falta de satisfacción que hay en ciertas cosas o de la necesidad que existe antes de que sea demasiado tarde. Ese es el primer paso.

Para un país como Colombia, el cual aún tiene un ambiente tan conservador, por ejemplo, la aproximación no es ir a tratar de convencer a los ejecutivos sobre el porqué está mal no innovar o porqué está mal no haberlo hecho. Más bien, tratar de identificar desde un punto de vista conservador por qué debería importarles o dar a entender porque deberían explorar estos nuevos caminos. Esto se vuelve tangible en el momento que estudiamos los factores de falta de satisfacción debido a que esto puede verse reflejado como un problema, un desafío. Es algo que desde el punto de vista de un CEO o un ejecutivo puede ser un tema muy económico, de la empresa, propósito o de impacto.

Igualmente, un principio hablábamos sobre el propósito de Solve Next a través de la innovación y lograr llegar a mercados desatendidos como Latinoamérica, África o Medio Oriente; pero también, son categorizados así debido a que son empresas en las que su ADN o su estructura son resistentes al cambio por ser tan eficientes en la manera en que operan. Es decir, saben hacer muy bien lo que hacen, de una manera más eficiente, óptima y con mejores resultados, lo cual, las hacen máquinas que sean muy buenas en operar pero la innovación se vuelve difícil; un ejemplo de esto es la Fuerza Aérea o la Militar en Estados Unidos, que es un cliente recurrente. Ellos por naturaleza son altamente eficientes, productivos, trabajan con desafíos muy importantes y son muy disciplinados. Por esta razón, innovar en ambientes de este tipo se vuelve un poco más complicado. Nosotros lo que hacemos desde Solve Next es que, a través de sistemas rigurosos y disciplinados, buscamos generar nuevas métricas y procesos que nos permitan que la innovación funcione. Esta es la forma en la que se puede acompañar a esas empresas en donde no solo la innovación ha surgido de un proceso de incertidumbre o riesgo. La clave es guiar la innovación desde un idioma que ellos ya hablan y que manejan.

Creo que trabajar en un lugar donde es difícil innovar, es a donde realmente queremos llegar debido a que en estos lugares es donde más se necesita la innovación. Ahora, en industrias conservadoras o resistentes el cambio se volvió inminente e inevitable por dos principales causas. En primer lugar, tenemos a la globalización, ya que en el momento que comenzamos a compartir con empresas de todo el mundo: esto hizo que las empresas en Latinoamérica deban estar al ritmo de otras empresas que ya compiten con otras industrias o otros mercados globales y en segundo lugar, está la transformación digital.

La tecnología está reinventándose a velocidades cada vez más rápidas, lo que hace que las empresas se enfrenten a la presión del cambio. Existe un término al que le decimos “una plataforma incendiándose” y a lo que voy con esto es que, las empresas que están arriba de la plataforma que se está quemando, son aquellas empresas que están más dispuestas a cambiar. Actualmente, casi todas las empresas se encuentran en una plataforma que se está quemando y esto hace que el cambio y la innovación sea necesaria.