Hombre casado con muñeca de trapo celebra en redes el nacimiento de su tercera hija: “Bienvenida”

Es la ley no escrita, no meterse en las relaciones de los demás, cada quien es libre de hacer lo que le parezca en las dinámicas de pareja. El caso de un joven colombiano es prueba viviente de eso.

Cristian tiene 3 hijos con Natalia, su esposa, una muñeca de trapo

Cristian Montenegro es un colombiano, de 49 años de edad, que se ha vuelto viral meses atrás por dar detalles de su relación amorosa y sexual con una muñeca de trapos, de quien está enamorado totalmente e incluso han tenido hijos juntos.

Conforme informa Excelsior, Cristian volvió a los titulares de noticias luego de revelar a sus fanáticos que sería padre por tercera vez y que, su esposa, Natalia, la muñeca de trapo, está embarazada.

Para celebrar la noticia, el hombre publicó una serie de fotos donde aparece con su amada esposa y sus dos hijos pequeños, Adolfo Daniel y Lady María, luciendo una franela con la oración “Papa de Sammy”, nombre con el nombraron a su tercer hijo, quien viene en camino.

Natalia dio a luz a Sammy, su tercer hijo

Aunque fuese una noticia totalmente fuera de la realidad actual, sus seguidores le dieron palabras de apoyo y de felicitaciones por hacer crecer su familia de trapos.

“Si no fuera por las muñecas, estaría más solo que nadie. Al menos tengo algo. Con mi Natalia vemos la tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he aguantado todo este año con ella”, afirmó en está ocasión.

Actualmente, Cristian compartió imágenes de lo que sería el parto de Natalia, la muñeca de trapo, y la llegada de su tercer hijo. En el material audiovisual aparece Natalia en una cama, que simularía un hospital, a la vez que Cristian sostiene en sus brazos al pequeño Sammy, obviamente, de trapo.

Esa noticia en su vida fue aprovechada para mostrar su árbol genealógico a todos sus seguidores en TikTok.