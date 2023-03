“Llámame rápido amor, me voy a morir”: joven envía desgarrador mensaje a su novio antes de fallecer en incendio

Un trágico hecho ocurrió la madrugada del sábado en una toma del Cerro Placilla en la ciudad chilena de San Antonio, en donde una joven de 22 años identificada como Constanza Parra González falleció producto de un incendio que afectó a su casa.

Tras verse en aprietos debido al avance de las llamas en el domicilio, la mujer tomó su celular y le envió un mensaje de texto a su novio, Diego Ampuero, al cual le pidió auxilio.

El joven relató lo ocurrido al diario El Líder de San Antonio, en donde relató los últimos minutos de vida de su pareja.

“Lo que pasó esa terrible noche fue que lamentablemente tuve que salir a trabajar, porque a las 03:15 de la mañana me llamó mi hermana para salir a trabajar repartiendo en un emprendimiento que teníamos los dos. A las 3:33 salí de la casa y le mandé un mensaje de texto a mi guatona porque ella tenía el plan cortado y le dije ‘amor, cualquier cosita me manda un mensaje. Te amo’ y ella me dijo ‘no te despediste con besito’ y le dije que a la vuelta le iba a dar muchos besitos”, expresó.

“A las 4:44 yo estaba en 21 de Mayo y me llega un mensaje terrible de ella que me dice: ‘llámame rápido amor, me voy a morir’ y ahí yo me subo al auto y le paso el teléfono a mi hermana y le dijo que a la Cony le está pasando algo. Fueron 7 minutos, 47 segundos, que la escuché pidiendo auxilio, sin poder ayudarla, porque eso fue lo que me demoré en llegar de 21 de Mayo hasta la casa y cuando iba manejando la escuchaba, sin poder estar con ella al lado...”, contó.

“Solamente manejé escuchándola pedirme ayuda y llegué a la casa que estaba envuelta en llamas y no pude salvarla... no pude hacer nada. En eso llegaron los bomberos, los carabineros y la PDI y yo no me podía mantener en pie... llevábamos tres años viviendo juntos, los íbamos a cumplir ahora el 23 de abril y ahora pasó esto”, afirmó.

Finalmente, consultado si cree que hubo intencionalidad en el incendio, señaló que cree que si “porque en diciembre pasado le trataron de quemar la casa a un pariente y esa vez yo tampoco estaba en la casa y ahora otra vez pasó esto cuando yo no estaba”.

“Esto es pura maldad (...) lo único que quiero es que esto se aclare, estamos todos mal”, concluyó.