Joven deja de depilarse y busca inspirar a otras: “Me chocaba que sea tan condenado en mujeres”

La protagonista de esta historia es Martina Díaz, una activista de argentina, a favor como algo natural el vello en el cuerpo de las mujeres, así como lo han hecho otras activistas en TikTok @thatgirlsare o @arineverlikedyou.

Tiktoker es activista a favor del vello corporal

La tiktoker argentina, normalmente comparte sus días a través de videos, fotos de sí misma mostrando su cara, cuerpo, brazos, piernas hasta axilas, y especialmente la entrepierna, sin depilar.

Sin embargo, no le ha sido fácil tener la aceptación de las personas, es casi imposible, ya que, cada individuo tiene una opinión personal, formada desde sus experiencias, vivencias y desde la vida misma. Por eso, la joven abre su corazón a las personas para que vivan las imperfecciones, y a probar nuevas expectativas de belleza.

En enero de 2022, la joven argentina decidió no depilarse más para evitar sentir dolores de las sesiones que tuvo anteriormente. Sin embargo, y de manera curiosa, antes de tomar la drástica decisión, ella participó en el mundo de modelaje y se dio cuenta que los canones de belleza la excluían y le pareció poco productivo intentar encajar donde no la querían.

Tiene un año sin depilarse su cuerpo

Además, Martina comentó sobre cuán aceptado está el vello corporal en los hombres, y el increíble rechazo que genera a una mujer. Para la mayoría de las personas, los vellos son lo mismo, pero la sociedad de la belleza no lo ve así. Por eso decidió no depilarse más y así demostrar que las mujeres pueden lucir un vello corporal sin prejuicios.

@martinadiaz___ de mas esta decir q cada uno haga lo que se le canta yo solo cuento mi experiencia 🫶🏻 ♬ original sound - martina díaz

“Un día tuve de esos momentos que de repente ves algo que no habías visto toda tu vida y dije: ‘qué onda con la depilación que me representó tanto sufrimiento toda la vida’. Cuando los hombres pueden estar tranquilamente con su pierna peluda y yo con un pelo me siento que no valgo nada”, comentó Martina Díaz en un video de TikTok, el 24 de enero de 2023.

“Me chocaba que sea tan condenado en mujeres y tan aceptado en hombres algo que es exactamente lo mismo”, expresó.