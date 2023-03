Se amaban: joven monja y guapo padre dejan sus oficios religiosos para disfrutar de su amor

Cuando se creía que en la humanidad se había visto todo, se hace viral la historia de una joven monja y un guapo padre que dejaron sus oficios religiosos para disfrutar de su amor.

Esto captó rápidamente la atención de todos, pues fue a través de la red social TikTok que Tomás Cam contó qué le hizo cambiar de opinión tras 7 años de estar estudiando para formarse como sacerdote. Y es que a criterio de este joven, luego de sus años de estudio comprendió que no estaba listo para ello y por eso optó por tomar una decisión que sorprendió a todos, como lo era abandonar todo para emprender una nueva vida, en la que sin planearlo se topó con su actual novia que también se estaba preparando para ser monja.

Y aunque en principio nunca la tuvo fácil, él reveló que tras varios intentos, salidas, conversaciones y hasta coincidencias que ambos iniciaron su relación que los tiene hoy más que nunca felices.

Joven monja y guapo padre dejan sus oficios religiosos para disfrutar de su amor

La redes sociales estallaron con la historia de la joven monja y el guapo padre que dejaron sus oficios religiosos para disfrutar de su amor, aunque en principio Tomás solo pensaba que ambos podían ser solo amigos, ya que no se le hizo tan fácil conquistarla.

“La cosa es que la vi, y la vi muy distinta, muy linda con su bella sonrisa y su manera de vestir tan única. No sé, pero todo empezó realmente cuando empezamos a hablar. No sé si alguna vez han visto esas películas donde la persona habla y no sé, el otro no la escucha sino simplemente la contempla”, contó el joven que además se ha vuelto muy famoso en las redes por su atractivo y porque se ha dado a la tarea de contar cómo fue que cambio de vida y ahora más que nunca es muy feliz.